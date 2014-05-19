جای خالی ایران در بزرگترین رویداد گردشگری امارات

به گزارش خبرنگار مهر، هفت نفر از مدیران گردشگری مناطق آزاد کشور به نمایشگاه گردشگری ATM امارات اعزام شده بودند. آنها در گزارشی که به معاون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد داده بودند اعلام کردند که این نمایشگاه پانزدهم تا هجدهم اردیبهشت ماه 93 در مرکز نمایشگاههای بین المللی دوبی برگزار شد ولی در این نمایشگاه تنها سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری بخش خصوصی و یک شرکت خدمات گردشگری الکترونیکی از سازمان منطقه آزاد ارس شرکت داشتند.

آنها در گزارش خود آوردند که کشورهای حاضر در این نمایشگاه برای معرفی جاذبه ها، توانمندی ها، برنامه های و ارائه مشوق ها در یک محیط بین المللی با کمترین هزینه از این فرصت استفاده کردند. کشورهای جنوب شرق آسیای غرفه های متعدد گسترده و حضوری پررنگ داشتند. از کشورهای همجوار ترکیه با چندین غرفه در تمام زمینه ها حضور چشمگیری داشت. کشورهای آسیای میانه و قفقاز نیز به رغم اینکه در این عرصه نوپا هستند با سرمایه گذاری هایی که انجام داده اند آینده خوبی را به تصویر می کشیدند. همچنین کشورهایی مانند اتیوپی، ماکائو و هندوراس که توقع آنچنانی از آنها در زمینه فعالیت های بازاریابی گردشگری در این سطح نبود نیز حضور فعال داشتند. کشورهای افریقایی کمتر شناخته شده نیز حداقل یک غرفه داشتند که با اشتیاق دعوت به سفر می کردند همین طور از کشور مغرب در این نمایشگاه تقدیر شد. کشورهای عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس بخش وسیعی از نمایشگاه را به خود اختصاص داده بودند که سایر کشورها تلویحا به آن معترض بودند. کشورهای اروپایی بویژه اروپای شرقی و آمریکایی نیز به روال سابق از شیوه های بازاریابی برای سهم بیشتر از بازار گردشگری بهره می بردند اما متاسفانه ایران به رغم وجود شرایط جدید و ظرفیت های منطقه ای ایجاد شده نسبت به این رویداد مهم بی تفاوت بوده و استقبالی از نمایشگاه نکرد.

نمایشگاه گردشگری دوبی مکان مناسبی برای تبادل بسته های مسافرتی ایرانی با دیگر کشورهای جهان بود که متاسفانه ایران با توجه به حضور بسیار کمرنگ خود نتوانست جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی موجود کشور را آنگونه که شایسته و درخور است معرفی و سهمی از بازار را کسب کند. کارشناسان گردشگری مناطق آزاد به معاون اجتماعی فرهنگی شورای هماهنگی مناطق آزاد پیشنهاد کردند از آنجا که گردشگری فرصت های توسعه اقتصادی و فرهنگی بی بدیلی را فراهم می کند و متولیان و دست اندرکاران حوزه گردشگری کشور حضور ندارند مناطق آزاد در چنین نمایشگاه هایی حضور فعال تری داشته باشند.