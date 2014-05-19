به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جمع بازیگران «یکبار مصرفهای 3» دیروز با حضور روی یک تانک برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی راهی کارلتون هتل شدند و در جاده ساحلی کن ترافیک ایجاد کردند.
اما این تنها تانکی نبود که راهی کنفرانس می شد و یک تانک دیگر که سرنشینانش دیگر عوامل تولید از جمله کلان لوتس، ویکتور اورتیس، گلن پاول، رندی کوتور و روندا روزی بودند نیز تانک اول را همراهی میکرد.
حضور این بازیگران با استقبال جمعی از هوادارانشان همراه شد که با آنها عکس میگرفتند. آنها پس از پایین آمدن از تانک هم همدیگر را با دست نشانه گرفتند، هل دادند و بغل کردند...
هواداران نیز در این میان با فریاد «مل!» و «استالونه!» این گروه را تشویق می کردند.
ورایتی نیز در ایندرباره نوشت: در جلسه کنفرانس خبری سیلوستر استالونه تایید کرد که احتمالش وجود دارد که یک فیلم «یک بار مصرفها»ی زنانه با بازی بازیگران زن ساخته شود.
در این کنفرانس یکی از خبرنگاران از این گروه تشکر کرد که با چنین برنامهریزی متفاوتی شادی را به کن بازگرداندهاند.
استالونه در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه بعضی از بازیگران فیلم سنی بالا دارند و باید اقدامهای محتاطانهتری در ساخت «یکبار مصرفهای 3» استفاده میکردند یا خیر، جواب منفی داد. او گفت: اقدام های پیشگیرانه امنیتی در بودجه ما قرار نداشتند. همه صدمه می بینند. همه زخمی به خانه می روند. سعی میکنیم تا آنجا که می شود از اقدام های پیشگیرانه هم استفاده کنیم، اما وقتی داریم صحنه های اکشن عملی انجام می دهیم، دقیقا به همین موضوع افتخار می کنیم که ضربه بخوریم و کبود شویم. درد را تحمل می کنیم و می دانیم که نتیجه اش را گرفتیم.
مل گیبسون هم اضافه کرد که آنها کنترل یک بخش کامل از یک بیمارستان را در دست گرفته بودند. آرنولد شوارتزنگر گفت دیوارها بالش گذاری شده بودند و وقتی که در صحنه های اکشن، استالونه او را کتک می زد این کار را خیلی محکم انجام نمیداد. استالونه هم به این موضوع اشاره کرد که در فیلم از هیچ گونه مهمات واقعی استفاده نشده است.
وقتی از او پرسیدند که یک نفر چطور می تواند بفهمد که دیگر برای ستاره فیلم های اکشن بودن پیر شده است او پاسخ داد: یک روز از خواب بلند می شوید و می بینید وا رفته اید. همان موقع خواهید دانست. البته بگذارید این را هم بهتان بگویم، ما کودکانی هستیم که ورم مفاصل داریم.
بعد از آن مراسم با فضایی از عشق برادرانه پر شد و استالونه با اشتیاق درباره آرنولد صحبت کرد. او گفت: با وجود اینکه او بازوهایی بزرگ دارد، مغزی بسیار بزرگتر دارد. ما شباهت های بسیاری به هم داریم. در رقابتمان مانند علی و فریزیر میمانیم. هر چه پیرتر می شویم سخت تر کار می کنیم.
شوارتزنگر هم گفت که با وجود اینکه او و استالونه همیشه رقیب بوده اند، او الهامبخش بزرگی برایش بوده است و آنها در فیلم هایشان با هم رقابت می کردند که ببینند چه کسی می تواند آدم بدهای بیشتری بکشد و چه کسی تاثیرگذارتر آدم می کشد.
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