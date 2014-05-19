به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل تعداد بالای بازدیدکنندگان خانه قدیمی امام خمینی(ره) اداره کل میراث فرهنگی در سال‌های گذشته با تملک 9 خانه قدیمی در کنار خانه امام موزه امام و انقلاب را با هدف خدمات رسانی به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، طراحی کرد.

مساحت موزه امام و انقلاب حدود 2 هزار و 400 متر مربع در 3 طبقه (دارای 2 طبقه زیرزمین و یک طبقه همکف) و 2 طبقه فضای نمایشگاهی و یک طبقه نمایشگاه دائم در این موزه طراحی شده که دو طبقه فضای نمایشگاهی برای روزهای خاص مربوط به امام و انقلاب اسلامی طراحی شده است که به صورت دوره‌ای و مناسبتی تغییر می‌کند.

موزه‌ای برای معرفی شخصیت امام خمینی(ره)

طرح بافت موزه انقلاب اسلامی برگرفته از طرح خانه قدیمی حضرت امام خمینی(ره) بر مبنای احترام گذاشتن به این خانه بوده و طرح این موزه، سنتی است و مصالح آن به صورت مدرن استفاده شده است.

نمای خارجی و فرم کلی این موزه به صورت مسکونی و دارای حیاط مرکزی است.

این موزه برای معرفی بهتر شخصیت امام خمینی(ره) وشرح رویدادهای انقلاب از ابتدای مبارزه تا زمان رحلت حضرت امام، طراحی شده است.

تبیین تمام روزهای سال که در آن وقایع و رویداد انقلابی مثل واقعه 15 خرداد، دستگیری حضرت امام و... اتفاق افتاده است از برنامه‌های محتوایی این موزه است.

به گفته مسئولان میراث فرهنگی بیشترین حجم ریالی این طرح را تجهیزات و تاسیسات سیستم‌های امنیتی تشکیل می‌دهد، که برای اجرای این طرح یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که هزینه عوارض شهرداری و تملک زمین جزو این مقدار نیست.

پایان قرارداد اجرای طرح در اردیبهشت سال 92

کلنگ ساخت این طرح در سال 91 به زمین زده شد، عمار کاووسی وعده کرده بود که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با پیمانکار این طرح قراردادی یک ساله بسته است و این طرح تا اردیبهشت ماه سال 92 به پایان می‌رسد.

اکنون بیش از یکسال از مهلت اتمام این طرح می‌گذرد ولی هنوز عملیات ساخت موزه انقلاب اسلامی به اتمام نرسیده است.

روز موزه و میراث فرهنگی بهانه‌ای شد تا سری به موزه امام و انقلاب بزنیم و گفتگویی با عمار کاوسی درباره علت تاخیر افتتاح این موزه داشته باشیم.

به گفته معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، به دلیل عدم اعتبارات در زمان مقرر، وعده داده شده در مورد افتتاح موزه انقلاب اسلامی به تاخیر افتاده است.

وی به اتمام 90 درصدی سفت کاری این موزه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 35 درصد از کل پروژه موزه انقلاب اسلامی به پایان رسیده است.

کاووسی در پایان یادآورشد: با همکاری و تامین بودجه این طرح و عملکرد به موقع پیمانکار و... در آینده نزدیک این موزه افتتاح و در خدمت مردم قرار می‌گیرد.

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فریده اریس