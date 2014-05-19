جشنواره بسیج عشایری در استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بسیج عشایری پیش از ظهر دوشنبه با حضور رئیس شورای شهر کرمانشاه، فرمانده سپاه ناحیه اسلام‌آباد غرب، جمعی از بخشداران و مسئولین استانی در کنار مجموعه تاریخی طاقبستان آغاز به کار کرد.

این جشنواره یکروزه بوده و به مناسبت سالروز بسیج عشایری و در کنار مجموعه تاریخی گردشگری برگزار شده است.

در این مراسم فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه، با بیان اینکه عشایر ما همواره مرزداران غیوری بوده و نقش مهمی را در امنیت پایدار دارند گفت: این جشنواره به منظور معرفی این قشر از جامعه و آداب و رسوم آنها است.

منصور فتاحی افزود: در این جشنواره غرفه‌های متعدد فرهنگی، یادمان شهدا، هم‌نشینان قدیمی، اقتصاد مقاومتی، شعرا، نمایشگاه کتاب(با همکاری تبلیغات اسلامی)، محصولات کشاورزی(با همکاری جهادکشاورزی)، آواها و نماهای محلی، آداب و رسوم و غذاهای عشایری و صنایع دستی برپا شده تا بتوانیم بخشی از زندگی عشایری را به تصویر بکشیم.

وی، هدف از برگزاری جشنواره در کنار مجموعه تاریخی طاقبستان را ، جذب بیشتر گردشگران عنوان کرد.

فتاحی گفت: در مدت برگزاری این جشنواره مردم می‌توانند به صورت رایگاه و بدون پرداخت ورودی از غرفه‌های جشنواره و مجموعه تاریخی طاقبستان بازدید کنند.

وی، اقتصاد مقاومتی را یکی از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: جامعه عشایری می‌تواند با نقش‌آفرینی و درآمدزایی از طرق مختلف نقش مهمی را در بهره‌وری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه، برگزاری این جشنواره را زمینه ساز کنگره امیران، سرداران و 9800 شهید استان کرمانشاه برشمرد و گفت: ما باید بتوانیم با معرفی عشایر و نماد آنها علاوه بر معرفی 543 شهید جامعه عشایری آداب و سنن این مردم را نیز معرفی کنیم.

وی شهید روزان مرادی اهل شهرستان گیلانغرب و معروف به شکارچی تانک را شهید شاخص سپاه عشایری استان در سال 93 اعلام کرد.

فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه، تعداد عشایر استان را 79 هزار نفر در قالب هفت هزار خانوار که از 14 ایل هستند اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون حدود 40 درصد از این عشایر عضو بسیج عشایری هستند که در بحث امنیت پایدار نیز بسیار موثر بوده‌اند.

فتاحی برگزاری یادواره شهدا، تجلیل از خانواده‌های عشایری، اعزام مبلغین به ایلات و عشایر در قالب حلقه‌های صالحین برای ترویج زکات عشایری، برگزاری اردوهای راهیان نور و اعزام 600 نفر در مراسم رحلت امام (ره) را از جمله برنامه‌های سال 93 این نهاد عنوان کرد.