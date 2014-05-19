مراکز ارائه قلیان جریمه یا پلمپ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم زاده، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با کمک نیروی انتظامی و مجموعه پیگیری های جدی در زمینه جمع آوری قلیان، پلمپ مغازه های قهوه خانه و چای خانه های سنتی که در آن ها قلیان ارئه می شود هستیم.

وی با بیان این که تا کنون یک مورد پلمپ چایخانه داشته ایم افزود: راهکار خوب و بازدارنده ای که در این رابطه در نظر گرفته شده جریمه سنگین برای مغازه هایی است که قلیان ارائه می دهند که در صورت مشاهده ارائه قلیان مبلغ 13 میلیون تومان جریمه می شوند.

وی بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و اوقاف فراغت خانواده ها قرار است نظارت جدی بر تفرجگاه ها و پارک های سطح شهر از طرف نیروی انتظامی صورت گیرد و در صورت استعمال هم گونه دخانیات بر خورد جدی خواهد شد.

رحیم زاده اظهار کرد: چالش امروز ما توزیع انواع و اقسام داروهای ماهواره ای در سطح عطاری ها است که به جد پیگیر این موضوع و سختگیری اعطای مجوز آن هستیم.

وی تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا و بحث بیماری های محل فروش دام ها و کشتارگاه ها نظارت بیشتری توسط مرکز بهداشت انجام خواهد شد و از فروش دام غیرمجاز جلوگیری خواهد شد.