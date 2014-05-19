محمدعلی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در جریان بودن اردوهای آمادهسازی ورزشکاران ریکرو و کامپورند برای حضور در بازیهای آسیایی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: به درخواست اعضای کادر فنی دوازده روز پیش محل اردوی ملیپوشان از تهران به ساری تغییر کرد تا ورزشکاران تمرین در شرایط محیطی و حتی آب و هوایی جدید را هم تجربه کنند.
وی با بیان اینکه اردوی تیمهای ملی ریکرو و کامپوند در ساری سهشنبه تمام شده و اردونشینان این دو تیم به تهران بازمیگردند، خاطرنشان کرد: ملیپوشان این دو تیم همزمان زیر نظر مربیان کرهای و ایرانی تمریناتشان را پیگیری میکنند. این مربیان برنامه تمرینی کاملی را برای تیمهایشان در نظر گرفتهاند تا به واسطه آن ملیپوشانمان بتوانند برای بازیهای آسیایی که مهمترین رویداد پیش رو است، به آمادگی مطلوب و لازم دست یابند.
رئیس فدراسیون تیر و کمان با اشاره به برگزاری بازیهای آسیایی 2014 در اینچئون کرهجنوبی تاکید کرد: این بازیها سختترین رویداد برای کمانداران ایرانی است چون کرهجنوبی خواستگاه تیر و کمان و از طرفی میزبان این بازیهاست. طبیعی است که هر کشوری که خواستگاه و به نوعی متولی هر رشتهای باشد، به دنبال کسب بهترین نتیجه ممکن در رویدادهای مربوط به آن رشته به خصوص به هنگام میزبانیهاست. درست مانند وضعیتی که کشتی و تکواندو در ایران دارند.
شجاعی با یادآوری اینکه کمانداران ایران تاکنون طی ادوار مختلف حضور در بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال نشدهاند، گفت: البته به دنبال این هستیم تا بتوانیم در بازیهای آسیایی اینچئون بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم. اینکه کمانداران اعزامی بتوانند در این بازیها طلسم شکنی کنند خیلی سخت است اما به هر حال کسب نتایج خوب و آبرومندانه را هدف قرار دادهایم.
به گزارش مهر، بازیهای آسیایی اینچئون کرهجنوبی طی روزهای 28 شهریورماه تا 12 مهرماه برگزار میشود.
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