اراذل و اوباش قرچک در عملیاتی ضربتی به دام پلیس افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و با حضور مأموران نیروی انتظامی قرچک، مانور اقتدار و امنیت در این شهرستان اجرا شد و اراذل و اوباش و زورگیرانی که با اعمال خود موجب ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شده بودند، در عملیات ضربتی به دام پلیس افتادند.

سرگرد شیر محمدی در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: پلیس امنیت بنا به درخواست شهروندان با کسب دستور از فرمانده انتظامی شهرستان قرچک، مقام قضایی و هماهنگی ویِژه با رئیس پلیس امنیت فرماندهی ویژه شرق استان تهران، بامداد امروز طرح برخورد با ارذل و اوباش را با همکاری پلیس های تخصصی اجرا کرد که در پی این عملیات پلیس امنیت موفق شد اراذل و اوباش و زورگیران منطقه را دستگیر کند.

رئیس پلیس امنیت عمومی قرچک با اشاره به ادامه طرح ارتقای امنیت اجتماعی یادآور شد:‌ طرح امنیت اجتماعی یک طرح ویژه است که همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و نیروی انتظامی تمام تلاش دارد به مطالبات مردم پاسخ دهد زیرا امنیت یک نعمت ذهنی و روانی است، بر اساس روایات اسلامی دو نعمت امنیت و سلامتی تا زمانی که از دست نرود قدر آن دانسته نمی شود.

شیرمحمدی ادامه داد: تعدادی از این متخلفین که دارای شاکی خصوصی بوده و یا فراری بودند با انجام اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شده و پس از بازجویی به مراکز قضایی معرفی شدند، اغلب این افراد به جرم زورگیری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان دستگیر شده اند.

میزان رضایت مردم از طرح امنیت اجتماعی بسیار مثبت است

رئیس پلیس امنیت قرچک افزود: پلیس قاطعانه طرح های امنیت اجتماعی را اجرا می کند تا رضایت مردم در این حوزه جلب شود و بزودی شاهد برخورد های شدیدتر با این افراد خواهیم بود، در صورتی که این افراد پس از آزادی در آینده نیز دست به شرارت بزنند بار دیگر از سوی پلیس دستگیر خواهند شد و پلیس امنیت عمومی قاطعانه با آنها برخورد می کند.

وی گفت: پلیس اکنون آماده تر از گذشته در حرکتی علمی، آگاهانه و با بهره گیری از تجهیزات نوین و پیشرفته ای داخلی، نقش حساس و مهم خود را در ایجاد و برقراری نظم و امنیت عمومی ایفا می کند و در برخورد قانونی و قاطعانه با جرایم خشن با هیچ فردی تعارف ندارد، پلیس برای شناسایی و مقابله با آسیب های اجتماعی مانند انحرافات، آشفتگی ها، ناهنجاریها، بیکاری، مبارزه با اراذل و اوباش، مشروبات الکلی و مواد مخدر تمام توان خود را بکار گرفته تا جامعه ای ایمن تر داشته باشیم.

شیر محمدی عنوان کرد: بر اساس آمار اخذ شده میزان رضایت مردم از اجرای طرح مذکور بسیار مثبت است و امیدواریم پس از تعطیلی قهوه خانه ها و اخطار پلمپ به نمایشگاه های اتومبیل در فاز جدید مانور اقتدار پلیس امنیت در قرچک فصل جدیدی از خدمت رسانی و ایجاد احساس امنیت در شهرستان آغاز شود.

برخورد با 37 واحد صنفی فروش اتومبیل/ پلمب 60 قهوه خانه متخلف

وی ضمن قدردانی از تعامل خوب و سازنده مردم با پلیس در برخورد با جرائم از شهروندان خواست که درصورت کسب اطلاع از فعالیت های مجرمانه موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

گفتنی است؛ در مرحله نخست طرح امنیت اجتماعی قرچک و در طرح ضربتی برخورد با متخلفین صنفی، تعداد ۲۷ واحد صنفی فروش اتومبیل و تجهیزات وسایل نقلیه که موجب ایجاد مزاحمت در معابر عمومی شده بودند، اخطار پلمپ گرفته و تمامی خودروهای آنها به داخل مغازه هایشان انتقال یافت.

در ادامه پس از اخذ دستور اجرای طرح ضربتی از مراجع ذیصلاح، فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک و فرماندهی پلیس امنیت شرق استان تهران در اکیپهای مجزا و در زمان واحد به تمامی قهوه خانه های متخلف سرکشی کرده و 60 قهوه خانه متخلف را پلمب کردند.