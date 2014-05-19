به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سيروس زينلي، دبير علمي اولين كنگره بين‌المللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران با اعلام این خبر افزود: تعیین هویت انسان در کشور ما در سازمان پزشکی قانونی، نيروي انتظامي، مرکز نور - برای تعیین طرحواره خانواده های معظم شهدا جهت شناسايي ژنتیک شهداي تفحص شده- و آزمایشگاه های ژنتیک استفاده می شود. در حال حاضر در کشور اغلب از کیت تهیه پروفایل موسوم به آيدنتيفلر ساخت شرکت ABI آمریکا استفاده می شود.

وي خاطرنشان كرد: محققان شركت دانش بنيان زيست فناوري كوثر به تازگي موفق به ساخت کیت تعيين هويتي شده اند که از نظر محل مورد بررسی شباهت زیادي به کیت آمريكايي دارد ولی از هیچ پرایمر یا رنگ مشابه در آن استفاده نشده و تعداد محل‌های بررسی در آن از کیت خارجي بيشتر است.

زينلي تاکید كرد: با استفاده از اين كيت، امكان تعيين هويت افراد از روي خون، تار مو، بزاق و ساير نمونه های زیستی فراهم مي شود كه در شناسايي مجرمان، تعيين هويت قربانيان سوانح، تاييد نسبت‌هاي خانوادگي و ... قابل استفاده است. آزمايش‌هاي انجام شده بر روي كيت حاكي از كارايي بالاي آن در زمينه تعيين هويت و انگشت نگاري ژنتيكي تشخيصي است. نام این کیت را IRFiler گذاشته اند که IR مخفف جمهوری اسلامی است.

وي خاطرنشان كرد: محققان اين واحد زيست فناوري همچنين موفق به ساخت کیت تعیین هویت انسانی خاص برای استفاده از نمونه هاي تخريب شده مثل استخوان شدند كه در تشخيص هويت شهداي جنگ تحمیلی و فوت شدگاني كه با گذشت سالها از مرگشان نمونه هاي محدودي مثل تكه اي استخوان از آنها پيدا مي شود كاربرد دارد. كيت‌هاي معمول مثل Identifiler در تعیین طرحواره استخوان شهدا و نمونه های تخریب شده ديگر كارايي ندارد و برای این منظور از كيت Minifiler ساخت شرکت ABI استفاده می شود.

دبير علمي اولين كنگره بين‌المللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران یادآور شد: كيت ساخته شده توسط محققان شركت زيست فناوري كوثر كه RizFiler نامگذاري شده قادر است قطعات کوچک و نمونه های نسبتا تخریب شده را به خوبي تکثیر كند. البته این کیت چه از نظر تعداد و نوع محلهای بررسی با کیت Minifiler آمریکایی فرق دارد.

وی افزود: انتخاب محل‌هاي مورد بررسي به صورتي است كه نتایج حاصل از اين كيت که از استخوان‌های شهدای گرانقدر به دست آمده است با نتایج طرحواره خانواده های شهدا (مانند پدر، مادر و یا فرزند) قابل مقایسه و بررسی باشد.

نخستین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سوم تا پنجم خردادماه در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.