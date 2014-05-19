جزئیات سفر دو روزه روحانی به چین / صبحانه کاری روحانی با نخبگان چینی

پرویز اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر حسن روحانی رئیس جمهورکشورمان به چین جزئیات سفر دو روزه روحانی به این کشور را تشریح کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور، اظهارداشت: روز چهارشنبه پس از ورود رئیس جمهور به اجلاس سیکا و استقرار در محل، سران در دو شیفت کاری صبح و بعدازظهر برنامه خواهند داشت و جزء سخنرانان اصلی نوبت صبح هستند.

وی افزود: همچنین بعدظهر چهارشنبه رئیس جمهور دیدارهای دوجانبه با روسای جمهور حاضر در مجل اجلاس خواهند داشت.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور، ادامه داد: آخرین برنامه کاری رئیس جمهور در روز اول دیدار با ایرانیان ازجمله تجار، دانشجویان ممتاز دوران تحصیلات تکمیلی و کارکنان نمایندگی ایران در چین است.

اسماعیلی با اشاره به برنامه های رئیس جمهور در دومین روز از سفرش به چین، تصریح کرد: برنامه کاری رئیس جمهور در روز پنجشنبه با صبحانه کاری رئیس جمهور با جمعی از نخبگان و برجستگان کشور چین در حوزه های مختلف آغاز می شود و بعد از آن به کاخ ریاست جمهوری چین می رود تا مورد استقبال رسمی رئیس جمهور قرار گیرد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور، گفت: سپس ملاقات رسمی دوجانبه بین روسای جمهور دوکشور برگزار می شود و این ملاقات با ضیافت نهار به افتخار رئیس جمهور پایان خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کنفرانس خبری در محل کاخ ریاست جمهوری آخرین برنامه روحانی در این سفر خواهد بود.

به گزارش مهر، حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان فردا سه شنبه به منظور شرکت در چهارمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات جهت اعتمادسازی در آسیا (سیکا) به شانگهای چین سفر می‌کند.



نشست سران سیکا هر چهار سال یک بار و اجلاس وزرای خارجه هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، روسیه، هند، فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، تایلند، ترکیه از جمله کشورهای هستند که عضو سیکا به شمار می آیند.