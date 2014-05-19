میزان دام سبك در خراسان شمالي با کاهش 10 درصدی مواجه است

محمدرضا قلي‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر خراسان شمالي داراي 750 هزار راس دام سبك است كه امسال به دليل كاهش بارندگي، خشكسالي و قيمت بالاي علوفه دام، با كاهش 10 درصدی دام سبك در استان مواجه خواهیم بود.

وي با بيان اين مطلب كه عشاير خراسان شمالي نقش قابل توجهي در توليد گوشت قرمز مورد نياز مردم استان دارند، اظهار داشت: عشاير این استان، سالانه هفت هزار و 500 تن معادل 30 درصد گوشت قرمز مورد نیاز خراسان شمالي را تامين مي‌كنند.

اين مسئول با اشاره به اينكه عشاير استان علاوه بر توليد گوشت قرمز در دستاوردهاي ديگر از جمله توليد لبنيات، پشم و ... در خراسان شمالي و كشور نقش قابل توجهي دارند، گفت: همچنین سالانه هزار و 500 تن پشم نيز توسط اين قشر زحمتكش توليد مي شود.

قلی پور در خصوص طرح پروار بندي دام استان افزود: اين طرح طي دو سال اخير در استان هاي خراسان رضوي و شمالي به صورت پايلوت اجرا و با استقبال عشاير خراسان شمالي مواجه شد.

وي افزايش گوشت قرمز و وزن بره عشاير استان را از جمله مزيت هاي اجراي اين طرح طي دو سال اخير در خراسان شمالی برشمرد.

رئيس اداره بهسازي و توليد اداره كل عشاير خراسان شمالي اظهار كرد: هم اکنون بالغ بر پنج هزار نفر از جمعيت استان را خانوارهاي عشاير تشكيل مي دهند كه اين تعداد در دو ايل و 38 طايفه به صورت كوچرو و ثابت در مناطق عشایری استان به سر مي‌برند.