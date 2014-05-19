به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش کمدی «هملتک» به کارگردانی افق ایرجی از 29 اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج اجرای عمومی خود را آغاز می کند.
«هملتک» نوشته محسن ایرجی است و نگاه ایرانی به مهمترین نمایشنامه شکسپیر «هملت» دارد و بازیگرانی نظیر مرتضی علیدادی، امیر عباسی، محمدجواد شریفی، نفیسه مهری، پوریا رضایی، الهه فریدزاده، رضا داوودی، صایب میر در آن به ایفای نقش می پردازند.
کارگردان این اثر درباره اجرای آثار شکسپیر اظهار کرد: چند سالی است که نمایشنامه هیا شکسپیر را به صحنه می برم و متنهای تراژدی را به کمدی تبدیل میکنم. این بار نیز قرار است متن «هملت» را که به صورت شعر ایرانی نوشته شده و جنبه کمدی دارد به صحنه بیاورم.
ایرجی در ادامه افزود: این نمایش با بهرهگیری از شیوههای اجرایی به کار رفته در آن، ساختار نمایشهای ایرانی را کسب کرده است و ترکیبی از کمدیا دلارته و تخت حوضی است چون این دو شیوه شباهتهای بسیاری به یکدیگر دارند. در جای جای این اثر از شیوههای نمایش ایرانی همچون نقالی، تعزیه و پردهخوانی نیز استفاده شده است و در واقع در هر صحنه از یکی از این شیوه ها استفاده شده است.
نمایش «هملتک» با مدت زمان 60 دقیقه از 29 اردیبهشت ساعت 20 در تماشاخانه سنگلج میزبان علاقمندان خواهد بود.
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