بانک مرکزی نرخ انواع ارزهای بانکی را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز با دو ریال کاهش 25,541 ریال، قیمت پوند انگلیس با 19 ریال رشد 42,975ریال و قیمت یورو نیز با 30 ریال افزایش 35,010 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 28,654ریال، کرون سوئد 3,895 ریال، کرون نروژ 4,307 ریال، کرون دانمارک 4,691 ریال، روپیه هند 437 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,954 ریال، دینار کویت 90,679 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25,930 ریال، یکصد ین ژاپن 25,150ریال، دلار هنگ کنگ 3,295 ریال، ریال عمان 66,358 ریال، دلار کانادا 23,519 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,470 ریال، لیر ترکیه 12,186ریال، روبل روسیه 735 ریال، ریال قطر 7,017 ریال، یکصد دینار عراق 2,195 ریال، لیر سوریه 172 ریال و دلار استرالیا 23,917ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت ریال سعودی 6,810 ریال، دینار بحرین 67,731 ریال، دلار سنگاپور 20,424 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,960 ریال، یکصد روپیه نپال 26,612 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,172 ریال، دینار لیبی 20,774 ریال، یوان چین 4,103 ریال، یکصد بات تایلند 78,574 ریال، رینگیت مالزی 7,944 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,972ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,032ریال، افغانی افغانستان 456 ریال، منات آذربایجان 32,562 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,546 ریال، سامانی تاجیکستان 5,202 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,063 ریال است.