به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد امامی‌کاشانی در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله غلامرضا دهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیت‌الله دهشت در عرصه تبلیغ دین اسلام گام های ارزنده ای برداشت و در طول عمر گرانمایه خود توجه ویژه‌ای به تربیت نسل جوان داشت.

وی ادامه داد: آیت‌الله دهشت هم در عمل و هم در گفتار نسبت به تبلیغ مباحث دینی اهتمام ویژه ای داشت و امیدواریم به فضل خداوند دیگر علما و حوزویان نیز همچون آیت‌الله دهشت، عالمی عملی باشند.

آیت الله دهشت قبل از انقلاب اسلامی هم‌درس و هم‌مباحثه با مقام معظم رهبری بود و کنار ایشان به مبارزه و خدمت به نهضت تلاش کرد و پس از پیروزی انقلاب در مسیر نهضت امام خمینی(ره) به تعلیم و تبلیغ پرداخت و در امور خیر و عام المنفعه دارای نقش اساسی در شهر مشهد بود.

آیت الله دهشت پس از یک دوره طولانی بیماری در روز شنبه 27 اردیبهشت 1393 در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد‌دار فانی را وداع گفت و پیکر این عالم ربانی در صحن آزادی بارگاه حرم رضوی، همجوار با برادرزاده‌های شهید خود به خاک سپرده می‌‌شود.