تاکسی های درون شهری کرمانشاه به دستگاه های کارتخوان الکترونیکی مجهز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قاسمی فر روز دوشنبه با اعلام این خبر، اظهار داشت: مزیت مهم پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی رفع مشکل نبود پول خرد به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد اختلاف میان راننده و مسافر است که امیدواریم با اجرای طرح پرداخت الکترونیکی، این نگرانی ها برطرف شود.

وی با بیان اینکه این طرح تاکنون در تعداد معدودی از شهرهای کشور اجرا شده است، افزود: در حال حاضر برای نصب دستگاه کارتخوان الکترونیکی با چند شرکت مذاکراتی کرده ایم و مسائل اجرایی طرح را در دست بررسی داریم تا بتوانیم فاز اول این طرح را در سال جاری با مشارکت بخش خصوصی و شرکت های مجاز در این زمینه به اجرا بگذاریم.

قاسمی فر فاز اول اجرای این طرح را شامل تاکسی های فرودگاه، ترمینال ها و تاکسی بی سیم ها دانست و افزود: اجرای فاز اول طرح تجهیز تاکسی های کرمانشاه به دستگاه کارتخوان الکترونیکی پس از طی مراحل قانونی و موافقت مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه با اشاره به اینکه مهمترین موانعی که در نصب این دستگاه ها وجود دارد مشکلات مالی است، تأکید کرد: فراهم شدن بستر فرهنگی جهت اجرای این طرح نیز در کنار تامین اعتبار مورد نیاز از موارد ضروری است.

وی افزود: در اجرای این طرح، نرخ کرایه بر اساس مسافت طی شده به وسیله کارتخوان محاسبه خواهد شد.

آغاز ثبت نام اینترنتی نهمین جشنواره تعاونیهای برتر استان کرمانشاه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه روز دوشنبه با اعلام آغاز ثبت نام نهمین دوره جشنواره امتنان از تعاونیهای برتر استان، گفت: جشنواره امتنان از تعاونیهای برتر استان کرمانشاه همه ساله در شهریور ماه برگزار می شود.

سهراب براندیشه ادامه داد: برگزاری این جشنواره به منظور شناسایی، معرفی و امتنان از تعاونیهای برتر استان است که ثبت نام بصورت یارانه ای در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: جهت شرکت در نهمین جشنواره استانی امتنان از تعاونیهای برتر متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی http://taavonibar.ir ثبت نام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه افزود: تعاونیها حداکثر تا 10 خردادماه سالجاری فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

براندیشه هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج و توسعه فرهنگ ایجاد تعاونی و خلاقیت در استان خواند و اظهار کرد: تقویت و توسعه فرهنگ کار، تلاش و تعاون در هر جامعه ای موجب ایجاد فضای تعامل و همکاری فعالان اقتصادی شده و این امر کمک خواهد کرد تا راه های رسیدن به استقلال اقتصادی هموارتر گردد.

وی افزود: تعاونیها برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره شهرستان اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مراجعه و یا با شماره های 8235252 و 02166618096 دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس بگیرند.

براندیشه در پایان گفت: برترین های استانی این جشنواره در صورت احراز شرایط لازم به جشنواره ملی راه خواهند یافت.

