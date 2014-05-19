وقوع 3707 مورد همسر آزاری در آذربایجان شرقی/ کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام صمدی راد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بیشترین آمار غرق شدگی در استان در رودخانه ارس و سدها بوده و خانواده ها باید تا حد امکان از نزدیک شدن به این مکان ها خودداری کنند.

وی با اشاره به آمار تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی گفت: آمار تلفات در تصادفات رانندگی در سال گذشته 789 مورد بود که این آمار نسبت به سال 91 ، 39 مورد کاهش یافته است.

صمدی راد افزود: آمار فوت ناشی از تصادفات جاده ای را 646 نفر مرد و 152 نفر دیگر را زنان تشکیل داده اند که این آمار نسبت به سال گذشته 3.7 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و 388 مورد فوت ها در استان مربوط به حوادث کار بوده، این آمار نسبت به سال قبل آن 1.24 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی همچنین در ادامه گفت: 37 مورد از آمار فوتی سال 92 در آذربایجان شرقی در اثر سقوط از ارتفاع بوده است.

صمدی راد با بیان اینکه فوت ناشی از مسمومیت با الکل در آذربایجان شرقی 15 مورد بوده ، اظهار داشت: این آمار نسبت به سال 91، کاهش 48 درصدی داشته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 140 نفر در استان به دلیل سوختگی جان باختند که این آمار حاکی از کاهش 4.11 درصدی در مقایسه با سال قبل آن است.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به آمار فوت در اثر برق گرفتگی در آذربایجان شرقی افزود: در سال گذشته در اثر برق گرفتگی 29 نفر جان خود را از دست داده اند و امسال فوت 7 مورد در استان در اثر برق گرفتگی افزایش یافته است.

صمدی راد به آمار فوت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سال 92 اشاره کرد و ادامه داد: در اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 54 نفر در استان فوت کردند که 37 نفر آن مرد و 27 نفر دیگر فوت شدگان زن بودند.

وی 95 مورد از فوت ها در آذربیاجان شرقی فوت ناشی از مصرف بیش از حد مواد معتادان دانست و افزود: این آمار در مقایسه با سال 91 سه مورد کاهش داشته است.