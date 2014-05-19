به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی با اعلام این خبر گفت: به منظور ارائه خدمات جامع و فراگیر به جامعه تحتپوشش و در راستای ایجاد شعبه ملی و تحقق تأمیناجتماعی الکترونیک با رویکرد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران، سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی عملیاتی و راهاندازی شد.
وی افزود: از ویژگیهای این سامانه، امکان ارائه هر نوع خدمات دفترچه درمانی فارغ از شعبه محل بیمهپردازی و یا مستمریبگیری و همچنین خارج از محدوده جغرافیای شعب به بیمهشدگان است.
حسینی ادامه داد: از ابتدای خردادماه سالجاری تمامی بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی میتوانند به اختیار و انتخاب به هریک از شعب سراسر کشور که نزدیک به محل سکونت و یا اشتغال آنها است برای دریافت خدمات بیمهای مراجعه کنند.
مدیرکل امور نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمیناجتماعی اظهار داشت: سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی از ابتدای تیرماه سال 93 در تمامی کارگزاریهای رسمی سازمان نیز فعال خواهد بود.
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