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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

راه اندازی سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی در شعب تأمین‌اجتماعی

راه اندازی سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی در شعب تأمین‌اجتماعی

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی از راه‌اندازی سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی در شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی با اعلام این خبر گفت: به منظور ارائه خدمات جامع و فراگیر به جامعه تحت‌پوشش و در راستای ایجاد شعبه ملی و تحقق تأمین‌اجتماعی الکترونیک با رویکرد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی عملیاتی و راه‌اندازی شد.

وی افزود: از ویژگی‌های این سامانه، امکان ارائه هر نوع خدمات دفترچه درمانی فارغ از شعبه محل بیمه‌پردازی و یا مستمری‌بگیری و همچنین خارج از محدوده جغرافیای شعب به بیمه‌شدگان است.

حسینی ادامه داد: از ابتدای خردادماه سال‌جاری تمامی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند به اختیار و انتخاب به هریک از شعب سراسر کشور که نزدیک به محل سکونت و یا اشتغال آنها است برای دریافت خدمات بیمه‌ای مراجعه کنند.

مدیرکل امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی از ابتدای تیرماه سال 93 در تمامی کارگزاری‌های رسمی سازمان نیز فعال خواهد بود.

کد مطلب 2294286

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