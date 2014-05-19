۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

حسین زکی زاده به عنوان رئیس هیئت تیراندازی قزوین انتخاب شد

قزوین- خبرگزاری مهر : با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی استان قزوین حسین زکی زاده به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی رئیس هیئت تیراندازی استان قزوین ظهر دوشنبه با حضور احمدرضا هامونی حقیقت خواه دبیر فدراسیون تیراندازی، ارسلان حسینی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قزوین و 16 نفر از اعضاء مجمع این هیئت در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قزوین برگزار شد که طی آن حسین زکی زاده توانست با کسب 10 رای از مجموع 16 رای به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت تیراندازی استان قزوین انتخاب شود.

در این مجمع 5  کاندیدا حضور داشتند که با انصراف دو تن از آن ها این رقابت حساس بین آقایان علی احمدی، ابراهیم برخورداری و حسین زکی زاده انجام شد.

در دور اول رای گیری علی احمدی سه رای از شانزده رای ماخوذه را کسب کرد، ابراهیم برخورداری شش رای و حسین زکی زاده نیز هفت رای را کسب کردند تا این رقابت حساس به دور دوم کشیده شود.

در دور دوم رای گیری حسین زکی زاده توانست با کسب 10 رای از مجموع 16 رای ماخوذه 4 سال به عنوان رئیس هیئت تیراندازی استان قزوین انتخاب شود.

حسین زکی زاده هم اکنون عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی کشور، خزانه دار فدراسیون تیراندازی ایران و از داوران برجسته کشور در تیراندازی است.

پیش از این نیز علی احمدی به مدت 16 سال سمت ریاست هیئت تیراندازی استان قزوین را بر عهده داشت.

کد مطلب 2294292

