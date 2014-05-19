علت ایجاد سازمان تبلیغات اسلامی مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معممی مقدم مدیر کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در سومین هم اندیشی و نمایشگاه تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد است، افزود: اگر نبود خط تسبیح اطلاعت از ولی فقیه ما اینجا نبودیم.



وی ادامه داد: در این هم اندیشی، مسؤولان تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب در ۴ کارگروه رسانه و فناوری، قرآن و سبک زندگی، اولویتهای فرهنگی سال ۹۳ و تهیه و توزیع محصولات فرهنگی شرکت می‌کنند.



معممی مقدم با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب، یادآور شد: تلاش شده است مدیرانی که کارهای شما را ندیده اند در نمایشگاه حضور یافته و کارها و پویشهای شما را از نزدیک مشاهده کنند.



مدیر کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: طبق پایش انجام شده ما در سراسر کشور با ۹۱ هزار هیئت مذهبی، ۸۱ هزار مداح، ۴ هزار انجمن اسلامی، ۴ هزار کانون فرهنگی و تبلیغی، ۸ هزار تشکل محوری، ۴۰ شورای هیئات مذهبی شهرستانی و ۴۲۰ کانون مداحان سر و کار داریم و در صدد فراهم کردن ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری برای آنها هستیم.



در سومین هم اندیشی و نمایشگاه تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که در روزهای ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) برگزار می‌شود، مسئولان تشکلهای فرهنگی و مسئولان ارشد فرهنگی کشور در این حوزه به بحث و بررسی پیرامون مسائلی همچون تولید و توزیع محصولات فرهنگی، تولید محتوای مناسب در فضای سایبری و مجازی،اقتصاد فرهنگ و رصد موضوعات و اولویت‌های فرهنگی می‌پردازند.