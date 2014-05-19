سامان دهی وضعیت قهوه خانه های شهرضا در دستور کار مسئولان قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سهرابی پیش از ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در نشست کمیته تخصصی زنان و خانواده اظهار داشت: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افراد می توانند هر نقطه ای را برای سکونت خود انتخاب کنند و ارتباط معضلاتی از قبیل اعتیاد به پدیده مهاجرت باید به شکل اصولی باشد.

وی ادامه داد: در وضعیت کنونی فضای حاکم بر قهوه خانه ها در شهرضا نامناسب است و کم توجهی به این مقوله آثار مخرب قابل توجهی را به همراه دارد.

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا با اشاره به اینکه نظارت مداوم بر قهوه خانه ها باید در دستور کار دستگاه های نظارتی قرار بگیرد، بیان داشت: جلوگیری از صدور مجوزهای جدید در این زمینه باید به شکل جدی اجرایی شود و در خصوص قهوه خانه های فعال نیز در راستای حراست از حقوق مردم اعمال سیاست شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جلوگیری از تضییع حقوق زنان در فضای کار باید در سطح جامعه به شکل جدی مورد نظر قرار بگیرد،خاطرنشان کرد:ارائه خدمات درمانی وتسهیلات مناسب در فضای کاری باید به عنوان نخستین نیازهای زنان در فضای کاری مد نظر باشد تا از بروز مشکلاتی از قبیل افسردگی در این قشر جامعه جلوگیری شود.

در ادامه این نشست معاون اداره آموزش و پرورش شهرضا طی سخنانی با اشاره به اینکه هیجان طلبی و لذت خواهی از مهم ترین دلایل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر است، تصریح کرد: آگاه سازی قشر نوجوان و جوان جامعه نسبت به مخاطرات و آسیب های جبران ناپذیر ناشی از مصرف مواد مخدر باید به شکل جدی مبتنی بر تعریف برنامه های جامع و سازنده در دستور کار قرار بگیرد.

فروزان اختر ادامه داد: در حوزه مبارزه به مصرف مواد مخدر دستگاه های تاثیرگزار فرهنگی و اجتماعی باید به شکل مکمل نسبت به اجرای وظایف خود اقدام کنند تا زمینه دست یابی به نتایج مطلوب میسرشود.

وی با اشاره به اینکه مقوله مهاجرت میزان آسیب پذیری افراد در برابر معضلات اجتماعی را افزایش می دهد،گفت: بر همین اساس باید نسبت به تدوین اهداف فرهنگی مناسب در راستای کاهش میزان گرایش به مصرف مواد مخدر اقدام کنیم.