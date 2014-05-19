ساماندهی بافت فرسوده شهر کرمانشاه تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی روز دوشنبه در جلسه شورای سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه گفت: تسریع در روند ساماندهی بافت فرسوده شهر کرمانشاه امری ضروری است.

وی خاطرننشان کرد: از تمام مسئولین ذیربط انتظار می رود که در احیاء و بازسازی این محله ها با جدیت بیشتری اقدام کنند.

رضایی افزود: احیاء بافت فرسوده شهرکرمانشاه باید توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام گیرد، زیرا راهبرد مدیریت ارشد استان نیز به انحاء مختلف استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در این حوزه است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد :مطمئنا با احیاء بافت فرسوده شهر کرمانشاه تحول و پویایی خاصی در حوزه ساخت و ساز و مبلمان شهری بوجود خواهد آمد و قطعا از پرتو همین نوسازی و بهسازی بخش سرمایه گذاری در حوزه عمرانی شکوفا و بارور خواهد شد.

نیک کردار معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست از افزایش تراکم بهسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاه خبرداد و گفت: با اجرای این مهم سرمایه گذاری در این بخش بیش از پیش افزایش پیدا کند.

وی همچنین از تلفیق و تجمیع سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه با ستاد توانمندسازی خبرداد و گفت:امیدواریم با بهره گیری از نظرات کارشناسی در این دو بخش گام های موثری در حوزه احیاء و بازسازی بافت های فرسوده شهر کرمانشاه برداشته شود.

کودکان شهرستان های مرزی کرمانشاه واکسینه می شوند

مسئول پیشگیری از بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان کرمانشاه از واکسینه شدن تمامی کودکان زیر 5 سال در شهرستانهای سرپل ذهاب، گیلانغرب، دالاهو، قصرشیرین، جوانرود، روانسر، پاوه و ثلاث باباجانی علیه بیماری فلج اطفال خبر داد.

حسین بیگلری عنوان کرد: واکسیناسیون در دو نوبت از تاریخ 3 تا 5 خرداد و 2 تا 4 تیرماه سال جاری در سطح شهرستانهای مذکور انجام خواهد شد که در هر دو نوبت کودکان زیر 5 سال باید دو قطره واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه بیماری فلج اطفال موجب معلولیت دائم در افراد خواهد شد، از والدین خواست تا نسبت به انجام واکسیناسیون کودکان خود علیه این بیماری اقدام کنند.

بیگلری افزود: واکیسناتورهای اداره بهداشت در تاریخ های مذکور با همراه داشتن کارت شناسایی به درب تک تک منازل در شهرستانهای مرزی رفته و اقدام به انجام واکسیناسیون می کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در صورت عدم حضور ساکنان در منزل، برچسبی بر درب منازل آنها زده خواهد شد و روز بعد در عملیات لکه گیری مامورین مجددا به درب این منازل مراجعه می کنند.

وی در پایان، گفت: در صورت عدم حضور مجدد ساکنین، باید والدین کودکان خود را به مراکز بهداشت مستقر در شهرستانها برده و آنها را بر علیه بیماری فلج اطفال واکسینه کنند.