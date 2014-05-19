کیفیت خدمات پزشکی و درمانی بیمارستانهای کشور افزایش پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدادوست پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کیفیت خدمات پزشکی بیمارستانها کشور افزایش پیدا می کند، عنوان کرد: وزارت بهداشت به دنبال ارائه خدمات پزشکی و درمانی بهتر و با کیفیت تر در بیمارستانهای کشور است.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری، بیان داشت: در این خصوص وزارت بهداشت وارد شوده است و با تمام توان در راستای اجرای سیاستها و محقق شدن این مهم در حال تلاش و کوشش است.

خدادوست در ادامه با اشاره به اینکه گیاهان دارویی مواد اولیه طب سنتی را شامل می شوند، یادآور شد: استان چهارمحال و بختیاری با داشتن شرایط کوهستانی و خاص می تواند در زمینه کشت گیاهان دارویی وتولید داروهای گیاهی گام بر دارد.

وی بیان کرد: طب سنتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

توسعه و تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این دیدار بیان کرد: استانهای چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای پر ظرفیت و پر پتانسیل است که نیاز است توجه بسیاری در خصوص توسعه و تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی این استان شود.

قاسم سلیمانی بیان کرد: هم اکنون در بسیاری از مناطق استان کمبود پزشک و کمبود امکانات بهداشتی داریم که باید این مشکلات در دستور کار قرار گیرد و حل شود.

وی در ادامه گفت: هم اکنون در استان طرح های عمرانی در حوزه بهداشت و درمان داریم که ضرورت دارد اعتبارات آنها زودتر تخصیص یابد و تا مراحل ساخت آنها به پایان برسد و مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی بیان کرد: با بهره برداری از پروژه های عمرانی نیمه تمام در حوزه بهداشت و درمان مانند بیمارستان بروجن و...بسیاری از مشکلات استان در حوزه بهداشت و درمان حل می شود.