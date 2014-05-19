مدیران شهرک صنعتی آراسنج قزوین مشکلات خود را با معاون وزیر صنعت مطرح کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ظهر دوشنبه به منظور آشنایی بیشتر با وضعیت صنعتی استان و کمک به حل مشکلات برخی واحدهای بحرانی از شهرکهای صنعتی استان بازدید کردند.



فقدان شبکه و سیستم فاضلاب، مشکلات زیست محیطی در زمین های اطراف این مجموعه صنعتی، دریافت تدریجی تسهیلات ارزی و خدماتی از جمله مشکلات مطرح شده در این جلسه بود.

مسئولان شرکت هوفن برگ نسبت به دریافت 15 درصد مالیات از ماءالشعیرهای تولیدی خود اعتراض داشت چرا که براساس قانون این مالیات تنها شامل نوشابه های قندی می شود و ماءالشعیر به دلیل فاقد قند بودن از شمول این قانون خارج می شود.



در این بازدید مطرح شد تنها در استان قزوین از این کالا 15 درصد مالیات دریافت می شود اما در سایر استانها، تولیدکنندگان این محصول از پرداخت این مالیات معاف شده اند.

بازدید از شرکت دسترنج بافت، سرو کاسپین، فرآورده های لبنی شیر سحر، فرش پارس، نیرومحرکه در قزوین، شرکت ریز موج سیستم، شرکت شیشه فلوت فارسجین، کاویان پریس و منطقه ویژه اقتصادی در تاکستان، شرکت آسیاناما، آراسنج، شهرک صنعتی حکیمیه، فلوت لیا، در بوئین زهرا از دیگر برنامه های سفر یک روزه نمایندگان مجلس است.



دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و استاندار و شرکت در جلسه تخصصی با صنعتگران و تولیدکنندگان از دیگر برنامه هایی است که در سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان پیش بینی شده است.



