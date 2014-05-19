جرایم سنگین بانکها برای قطعه سازان طلبکار از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد به نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه قطعات بخش عمده ای از قیمت خودرو را تشکیل می دهد، گفت: قطعه سازان نیز باید در جلسات شورای رقابت حضور داشته باشند تا اگر قرار است کاهش یا افزایشی بر قیمت خودرو حاکم شود، تامین کنندگان قطعات نیز در جریان باشند و برنامه های خود را ارایه دهند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: هم اکنون قطعه سازان با جرایم بانکی بسیاری مواجه هستند و در حالیکه باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار وام های 14 و 15 درصدی به آنها تعلق گیرد، اما آنها به سیستم بانکی بهره 26 درصدی می پردازند و البته جرایم دیرکرد 32 درصدی را نیز باید به آن اضافه کرد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش انجمن این است که بتوان بهره های اضافی دریافتی از سوی بانکها را به قطعه سازان برگرداند و مطالبات آنها را پیگری کند.

به نیا با اشاره به اینکه در طی سه سال گذشته از عملکرد هیات مدیره انجمن قطعه سازان، توانستیم برای 160 شرکت قطعه ساز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه دریافت کرده و مطالبات مالیات بر ارزش افزوده را که قطعه سازان پرداخت کرده اند را برگردانیم، چراکه مالیات بر ارزش افزوده باید از سوی خودروساز پرداخت می شد که به اشتباه از قطعه سازان دریافت شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس 11 جلسه در وزارتخانه و 34 جلسه در سازمان امور مالیاتی و انجمن قطعه سازان برگزار شد تا توانستیم برای 80 درصد از این شرکتها، بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده را تائید کنیم و البته امیدواریم که بتوانیم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از قطعه سازان را برای همیشه از قانون مالیاتی حذف کنیم.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، طی دو سال گذشته که تیراژ خودرو به شدت افت کرده است، خودروسازان اقدام به ایجاد رقیب برای قطعه سازان کرده اند که این کار درستی در شرایط بحرانی نیست. بلکه باید قطعه سازان موجود را حمایت کرد.

وی همچنین از ضرورت اطلاع رسانی مصوبات شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود به اعضای انجمن قطعه سازان خبرداد و گفت: دو عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در شورای سیاستگذاری عضو هستند که باید مصوبات این شورا را با شفافیت اطلاع رسانی کنند.

به نیا معتقد است که قطعه سازان کوچک و متوسط باید در هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو عضو باشند تا بتوانند با حمایت و راهبری سازندگان بزرگ، مطالبات خود را پیگیری کنند، ضمن اینکه مشاوران قدر نیز می تواند در این زمینه یاری رسان باشد.

وی اظهار داشت: اکنون زمان کار و رسیدگی به مشکلات بخش تولید قطعه در کشور است و باید هرچه سریعتر هیات مدیره با انتخاب اعضا، فعال شوند.