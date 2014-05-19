بیش از 116 میلیارد ریال زکات واجب و مستحبی در آذربایجان شرقی جمع آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مبلغ پنج میلیارد و 701 میلیون ریال از زکات جمع آوری شده در استان برای درمان، تحصیل، جهیزیه و مسکن نیازمندان و محرومان هزینه شده است.

وی احداث مسجد، حسینیه، خانه عالم و غسالخانه را از دیگر موارد هزینه کرد زکات عنوان کرد و گفت: در سال گذشته 75 مسجد در سطح استان احداث و مرمت شده است.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی با اشاره به تعداد روستاهای مشومول پرداخت زکات اظهار داشت: یک هزار و 352 روستا در سطح استان مشمول پرداخت زکات هستند.

دشتی با بیان اینکه در مجموع سه هزار و 287 نفر به امر ترویج زکات در استان مشغول هستند افزود: امسال در برنامه جامع فرهنگ سازی زکات آذربایجان شرقی برگزاری 20 دوره آموزشی ویژه عاملان، هفت دوره آموزشی برای مبلغان زکات، ساخت 20 مستند زکات در شهرستان های استان، ساخت تله فیلم 90 دقیقه ای و 10 فیلم کوتاه و نیز ساخت 40 برنامه رادیویی پیش بینی شده است.

دبیر شورای زکات استان آذربایجان شرقی با اعلام اینکه پیش بینی می شود امسال 150 میلیارد ریال زکات جمع آوری شود تصریح کرد: از این مبلغ 37 میلیارد ریال به امور محرومان هزینه خواهد شد.

دشتی همچنین در ادامه گفت: باید از ظرفیت های رسانه ملی و مطبوعات در تبلیغ و فرهنگ سازی زکات بهره برد که به همین منظور در سال جاری 9 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.