خط قرمزها در کرسی های آزاد اندیشی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد یغمایی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه برای برگزاری این کرسی کسی تا به حال داوطلب نشده است ،ابراز داشت: در ابتدا باید احساس امنیت را برای سخنرانان و دانشجویان در این نوع مراسم ها فراهم کنند.

وی با بیان اینکه از طرف ما مانعی برای برگزاری چنین کرسی هایی وجود ندارد، افزود: برای علاقمند کردن دانشجویان برخی از استادان این موضوع را برای آنها در کلاس تبیین می کنند.

فرایند جذب رشته ها در گذشته نامناسب بوده است

یغمایی با بیان اینکه جذب هیئت علمی در گذشته در این دانشگاه به طور مناسب انجام نشده است، تصریح کرد: فرایند جذب در دانشگاه در گذشته با بی برنامگی انجام شده است و متاسفانه در این میان به برخی از رشته ها اصلا توجهی نشده است و در طی این مدت تلاش کردیم تا این امر را ساماندهی کنیم

وی ادامه داد: در طی این چند ماهه توانسته ایم برای شش رشته در مقطع کارشناسی مجوز دریافت نماییم و هدفمان این است که رشته ای را که شرایط آن را نداریم به دانشگاه وارد نکنیم و البته برخی از رشته ها که مجوز گرفته اند در حال حاضر کیفیتی ندارد را تلاش داریم تا فعال نماییم.

رئیس دانشگاه گلستان اضافه کرد: رشته های مهندسی عمران-حمل و نقل، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، زبان و ادبیات انگلیسی، شیعه شناسی گرایش کلام و جامعه شناسی، شیمی گرایش شیمی تجزیه و فیزیک گرایش نجوماز جمله رشته هایی است که توانستیم مجوز آنها را دریافت نماییم.

این مسئول با بیان اینکه از آغاز تاسیس این دانشگاه 40 الی 50 تفاهم نامه با ارگان های مختلف منعقد گردید است ، اظهار داشت: متاسفانه تا به الان اجرایی شدن این تفاهم نامه از تعداد انگشتان دست هم بیشتر نشده است.

وی ادامه داد: در طی این چند ماهه توانسته ایم چندین تفاهم نامه مهم را با دستگاه های مختلف از جمله محیط زیست ، پارک علم و فناوری و بنیاد بازی های رایانه ای که انشاالله به دنبال این هستیم تا این تفاهم نامه ها اجرایی شود.

3400 دانشجو در دانشگاه گلستان مشغول به تحصیل هستند

رئیس دانشگاه گلستان با بیان اینکه در این دانشگاه 3400 دانشجو مشغول تحصیل هستند، عنوان داشت: این دانشگاه دارای چهار دانشکده از جمله دانشکده علوم پایه،دانشکده علوم انسانی،دانشکده فنی و مهندسی گرگان و دانشکده فنی و مهندسی علی آباد است.

وی افزود: این دانشجویان در چهار رشته دکتری، 20 رشته کارشناسی ارشد، 28 رشته کارشناسی و دو رشته کارشناسی نا پیوسته مشغول به تحصیل هستند که در این بین 32 نفر در مقطع دکتری، 300 نفر کارشناسی ارشد و بقیه در رشته های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مشغول به تحصیل اند.

یغمایی تعداد اعضی علمی این دانشگاه را 113 نفر اعلام کرد و ابراز داشت: از بین این تعداد 61 نفر به صورت پیمانی، 22 نفر به صورت رسمی آزمایشی، 23 نفر به صورت رسمی قطعی و 7 نفر نیز در طرح سربازی فعالیت می کنند.