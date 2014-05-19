به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد این همایش را با هدف افزایش آگاهی عمومی در زمینه نظارت و کنترل بر آنتن های BTS از سوی دستگاههای مسئول، برگزار می کند.

براساس کنترل و نظارت سازمان انرژی اتمی- به عنوان متولی حوزه تشعشع کشور- بر فعالیت شرکت های خدمات ارتباطی، قبل و بعد از نصب تجهیزات، اعلام شده که تشعشع آنتن ها در حال حاضر یک ششم استاندارد است و این سازمان نظارت کاملی بر فعالیت اپراتورها و رعایت استانداردهای حفاظتی دارد.

براین اساس همایش "ایمنی تشعشع آنتن های تلفن همراه و وایمکس" با هماهنگی سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با هدف تنویر افکار عمومی در زمینه رعایت قانون حفاظت در برابر اشعه و استاندارد حدود پرتوگیری توسط شرکت های خدمات ارتباطی برگزار می شود.

در کنار این همایش کارگاه آموزشی برگزار می شود و برای آزمون عملی کنترل و نظارت بر آنتن ها، از چندین آنتن مجاور محل این همایش نیز به صورت عینی نمونه گیری صورت خواهد گرفت.

در این همایش مسئولان استانداری، دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دانشگاههای سطح استان، شهرداری ها، سازمان حفاظت محیط زیست، صدا و سیما شرکت خواهند داشت.