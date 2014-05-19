به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هيئت مديره باشگاه فرهنگي ورزشي صباي قم قبل از ظهر دوشنبه با حضور اعضاي اين هيئت در استانداري قم تشكيل شد و از ميان چهار گزينه‌اي كه يك به يك به جمع اعضاي هيئت مديره آمدند و شرايط آنها مورد بررسي قرار گرفت در نهايت جهان‌بيني به عنوان مديرعامل جديد صباي قم انتخاب شد.

اين انتخاب در حالي صورت گرفت كه عباس جهان‌بيني از سال 1386 تا كنون مسئوليت مديريت اداره كل تربيت بدني و مديريت فعلي ورزش و جوانان استان قم را بر عهده دارد و از آن سال تا كنون در هيئت مديره باشگاه فرهنگي ورزشي صباي قم نيز حضور داشته است.

از سال 1387 که باشگاه صبا به قم منتقل شد و تیم فوتبال صبا به عنوان نماینده فوتبال استان قم در معتبرترین لیگ فوتبال ایران یعنی لیگ برتر جام خلیج فارس به میدان می‌رود، تاکنون قبل از انتخاب جهان‌بيني، پنج نفر بر صندلی مدیرعاملی صبای قم نشسته‌ بودند و ششمین مدیرعامل نیز جهان‌بيني شد.

در دی ماه سال 1389 که رئیس وقت مجمع باشگاه صبای قم یعنی حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور تصمیم گرفت کادر مدیریتی باشگاه صبا همگی از نیروهای بومی باشند، سردار احمد شهریاری موسس باشگاه صبا و یکی از نیروهای معتبر صباباتری سابق را کنار گذاشت و سیدعلی زاهدی پیشکسوت سابق اما با دانش و تحصیل کرده فوتبال قم را جایگزین وی کرد.

این اتفاق در روز پنجم دی ماه سال 89 رخ داد و سیدعلی زاهدی البته به عنوان سرپرست جایگزین مدیرعامل سابق صبا شد و محمدرضا کشوری‌فرد مدیر عامل کنونی صبا در آن مقطع زمانی به عنوان سرپرست تیم فوتبال صبای قم از سوی کشوری‌فرد مسئولیت گرفت.

اما اکنون وضعیت تغییر کرده است، در واقع زاهدی از خرداد ماه سال 1390 مسئولیت مدیرعاملی باشگاه صبا را به محسن رمضان بیگی واگذار کرد و رمضان بیگی تا آذر ماه سال 1391 مدیرعامل صبا بود تا اینکه با کنار رفتن وی محمدرضا کشوری‌فرد به عنوان مدیرعامل صبا انتخاب شد.

از زمانی که تیم صبا در قم حضور دارد کشوری‌فرد پنجمین مدیرعامل باشگاه صبا و البته سومین مدیرعامل بومی این باشگاه در 10 دوره حضور متوالی این تیم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس به شمار می‌رود و حالا عباس جهان‌بيني به عنوان چهارمين مديرعامل بومي و ششمين مديرعامل باشگاه صبا از زمان حضور در قم مسئوليت گرفت.

انصراف حسین قریب

سيد حسن رضوي، عضو هيئت مديره باشگاه صباي قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز هيئت مديره باشگاه صباي قم براي انتخاب مدير عامل جديد صبا اظهار داشت: آقايان كريم ملاحي، عباس جهان بيني، محمدرضا كشوري فرد و محسن رمضان‌بيگي گزينه هاي هيئت مديره براي تصدي مدير عاملي باشگاه صباي قم بودند كه در جلسه امروز هيئت مديره برنامه‌هاي خود را براي تصدي مدير عاملي صباي قم ارائه دادند كه در نهايت عباس جهان بيني به عنوان مدير عامل جديد باشگاه صباي قم انتخاب شد.

معاون برنامه ريزي استاندار قم افزود: آقاي حسين قريب مدير عامل اسبق باشگاه استقلال نيز يكي از گزينه‌هاي هيئت مديره براي انتخاب مدير عامل بود كه وي انصراف خود را پيش تر اعلام كرد و در جلسه امروز حضور نداشت.