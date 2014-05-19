تحقق شعار سال نیازمند بهره گیری از ظرفیت های نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر دوشنبه در نخستین نشست اتاق فکر تحقق شعار سال در جمع تعدادی از استادان دانشگاه با تأکید بر اینکه توسعه کشور و اقتدار بیشتر نظام اسلامی در گرو تحقق شعار سال جاری است، اظهار داشت: همه اقشار جامعه مورد خطاب پیام رهبری هستند و با تأکیدی که بر عزم ملی در این پیام و در این اولویت شده، اهداف ترسیم شده باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی گفتمان‌سازی و ورود نخبگان را در این عرصه مهم برشمرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی که در اختیار دارد برای تحقق عزم ملی مورد تأکید رهبری گام بر می‌دارد که این روند نیازمند گفتمان‌سازی است.

دشتکی اضافه کرد: با توجه به اینکه حوزه فرهنگ غالب و مادر همه امور است و با توجه به ضرورت نشر و گسترش نگاه فرهنگی در همه زمینه ها، باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ و اقتصاد در کنار هم توسعه کشور را به دنبال دارد، یادآور شد: اگر قرار است کشور را تقویت کنیم و اقتصاد مقاومتی داشته باشیم قطعا باید فرهنگ و اقتصاد را همزمان تقویت کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به اینکه تقویت زیرساخت های اقتصادی محور اصلی توجهات مقام معظم رهبری در سال های گذشته نیز بوده است، ادامه داد: توجه به ضرورت های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کرده اند، باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت جهادی اشاره و عنوان کرد: مدیریت جهادی جز با روحیه جهادی محقق نخواهد شد و قطعا تحقق شعار سال نیازمند عزم ملی است و این عزم جز با فرهنگسازی و ترویج فرهنگ عمومی جلوه‌گر نخواهد شد.