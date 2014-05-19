تمام روستاهای بخش مرکزی بهار تلفن ثابت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی پناه ظهر دوشنبه در نشست مديرعامل شرکت مخابرات استان همدان و بخشداران تابعه شهرستان بهار اظهار داشت: سياست شهرستان بر اساس چشم انداز پيش بيني شده است و بايد بر اساس برنامه حرکت کنيم تا به توسعه برسيم.

مرادي پناه افزود: شاخص متوسط استان و شهرستان بايد مشخص و وضعيت شهرستان با آن سنجيده شود تا اقدامات بر اساس برنامه دنبال و نتيجه مطلوب حاصل شود.

وي عنوان داشت: مخابرات بايد برنامه يکساله داشته باشد و تا پايان سال بر اساس برنامه تعيين شده حرکت کند.

مرادی پناه عدم دسترسي تمامی مردم شهرستان به اينترنت را يکي از مشکلات شهرستان خواند و گفت: نبود تلفن ثابت در دو روستاي بخش صالح آباد، عدم جابجايي تيرهاي مخابرات در داخل روستاها و آنتن دهي ضعيف تلفن همراه در برخي روستاها از مهمترين مشکلات شهرستان است.

بخش مرکزي شهرستان بهار با 22 روستا، اولين بخش کشور است که داراي تلفن خانگي است

مديرعامل شرکت مخابرات استان همدان نیز در این نشست گفت: طرح هم کد سازي تلفن هاي ثابت استان همدان اجرا و به ابتداي شماره هاي تلفن ثابت همدان عدد 3 افزوده و با اجراي اين طرح کد بين شهري داخل استان حذف مي شود.

قاسم نظري پويا افزود: هم‌کدسازي برای سهولت در ارتباطات دروني استاني، حذف کد بين شهري با حذف هزينه بين شهري در استان از مزاياي این طرح است.

وي اذعان داشت: شعار امسال روز جهاني مخابرات ارتباطات باند پهن براي توسعه پايدار است که انتخاب اين شعار اهميت بالاي اينترنت پرسرعت را مي رساند.

نظری پویا با بيان اينکه مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را به عنوان اقتصاد دانش بنيان مطرح کردند که هدف آن نيز در راستاي توسعه پايدار است، عنوان داشت: استراتژي توسعه پايدار در بسياري از کشورهاي توسعه يافته از طريق توسعه فناوري اطلاعات انجام مي شود.

وي عنوان داشت: بر اساس برنامه 5 ساله توسعه، محدوديتي براي رشد شاخص ها نداريم و در راستاي ارتقاي شاخص ها تلاش خواهيم کرد بنابراین براي توسعه امکانات مخابراتي ساليانه 7 ميليارد تومان هزينه مي کنيم و اين در حالي است که هم اکنون 12 ميليارد تومان از مردم استان طلبکار هستيم که با پرداخت به موقع بدهي، خدمات دهي مخابرات نيز بيشتر خواهد شد.

نظری پویا اظهار داشت: 575 هزار شماره تلفن ثابت در استان همدان مشغول به کار هستند که از طريق 506 مرکز تلفن سرويس دهي مي شوند.

140 هزار شماره تلفن ثابت در استان همدان آماده واگذاري است

وی افزود: 140 هزار شماره تلفن ثابت در استان همدان آماده واگذاري است که از اين شمار 10 هزار شماره ثابت ظرفيت آزاد شهرستان بهار است.

نظری پویا اظهار داشت: يک ميليون و 200 هزار سيم کارت دائمي و اعتباري در سطح استان داريم که در سال گذشته حدود 130 هزار سيم کارت واگذار کرديم.

وي با بيان اينکه استفاده از اينترنت بايد فراگير شود، گفت: در استان 70 هزار مشترک اينترنت پرسرعت داريم و 150 روستاي استان و 34 روستاي شهرستان بهار داراي اينترنت پرسرعت هستند و تا پايان سال جاری، هشت روستاي ديگر شهرستان بهار نيز به اينترنت پرسرعت مجهز خواهند شد و 442 نقطه ICT شهري و روستايي به اينترنت پر سرعت متصل هستند.

نظری پویا افزود: بيش از 99 درصد پرداخت غير حضوري مبالغ موبايل از طريق خدمات الکترونيکي بوده که در اين زمينه رتبه سوم در سطح کشور را داريم.

وي با اشاره به قابليت استان همدان در راستاي سرويس‌دهي موبايل عنوان داشت: يک ميليون و 844 شماره در استان به سرويس‌دهي الکترونيک مجهز شده‌اند.

نظری پویا اذعان داشت: بخش مرکزي شهرستان بهار با 22 روستا، اولين بخش کشور است که داراي تلفن خانگي است ولي روستاهاي گوگ تپه، لک، چوتاش، فسيجان، گوشلان و رباط زعفراني از توابع شهرستان بهار فاقد پوشش تلفن همراه هستند که در برنامه است اين روستا ها نيز در پوشش تلفن همراه قرار گيرند.

وي با بيان اينکه استان همدان يکي از استان هاي برتر در زمينه سرويس دهي خدمات همراه اول در کشور بوده است، عنوان داشت: طبق ارزيابي ها استان همدان جزو سه استان برتر کشور در سرويس دهي خدمات همراه اول است.

نظری پویا با بیان این مطلب که پوشش آنتن محور هاي اصلي جاده ها که جزو تعهدات بوده به طور صد در صد انجام شده است، اذعان داشت: امسال پيش بيني شده 105 سايت BTS در راستاي افزايش کيفيت سرويس دهي در استان همدان ايجاد شود.

وی در خصوص ديتا و اينترنت پرسرعت، عنوان داشت: هم اکنون 52 هزار واگذاري اينترنت پرسرعت از طريق مخابرات و 16 هزار نیز از طريق شرکت هاي خصوصي در استان همدان انجام شده است که ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در استان همدان 12 درصد است.

نظری پویا افزود: پیش شماره های شهرستان بهار از ساعت 12 ظهر امروز از 422 به 3450 و 423 نیز به 3451 تغییر پیدا می کند و برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری کد بین شهری نیست.