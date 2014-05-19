مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ دینی مبتنی بر اندیشه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در چهارمین جلسه شورای فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم اظهار کرد: مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ دینی با کارهای عجله‌ای و بدون برنامه متفاوت است، زیرا فعالیت‌ها و کارهای باعجله قاعدتا کار عمیق و تاثیرگذار نخواهد بود، گرچه ممکن است یک نقش زیبایی از خود نشان دهد ولی ماندگار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ دینی دارای طرح و برنامه و مبتنی بر اندیشه و تفکر و دارای قرارگاه مشخصی است که تمامی برنامه ها بررسی و متناسب با نیاز جامعه برنامه ریزی می شود و در مرحله اجرا با سرعت و دقت و کنترل و ارزیابی انجام می پذیرد و رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی بر همین مبنا استوار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: هویت یک ملت در گرو فرهنگ آنهاست و هویت ملت ایران نیز از این کلیت مستثنی نیست اما آنچه که مقوله فرهنگ جامعه اسلامی را از سایر فرهنگ‌ها جدا می‌کند ابتناء فرهنگ در کشورمان بر دین اسلام است که فرهنگ را می سازد و فرهنگ دینی نیز هویت‌بخش مردم به ویژه جوانان است.

حجت‌الاسلام اسکندری در پایان گفت: امسال با توجه به نامگذاری سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، باید در راستای تحقق این شعار تولید محتوا کنیم و محتوا را با مدیریت جهادی به بدنه فرهنگ جامعه تزریق کنیم تا مردم از زلال معارف اسلامی بهره مند شوند.

