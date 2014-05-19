محدودیت در فضای سایبری بر اساس قانون باید محترم شمرده شود/ ضرورت تشکیل اتاق فکر فعالان سایبری

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش نخبگان و فعالان فضای سایبری استان قزوین ظهر دوشنبه با حضور مهدی افراسیابی مدیر شبکه ملی فرهنگ، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حجت الاسلام قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، سرهنگ مهدی بختیاری رئیس پلیس فتای ناجا در استان و جمعی از فعالان عرصه فضای سایبری در سالن کتابخانه امام خمینی قزوین برگزار شد.

مهدی افراسیابی در این همایش گفت: امروزه فضای سایبری به عنوان ابزاری در اختیار همه کشورها قرار دارد و در کنار مزایای بسیار زیاد آن در رشد و پیشرفت تکنولوژی و بالا بردن سرعت و دقت در کارها، آسیبها و مضراتی نیز دارد که با شناسایی آنها باید راهکار مناسب برای مقابله را اتخاذ کرد.



مدیر شبکه ملی فرهنگ تصریح کرد: در سالهای گذشته در بسیاری از فراز و نشیب ها مانند پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی هر جا که به مردم اتکاء کردیم پیروز شدیم و امروز نیز در تهاجم سایبری باید از این ظرفیت ارزشمند بخوبی استفاده کرد.



افراسیابی بیان کرد: تحریم اقتصادی نیز امروز می تواند با مدل اتکا به مردم پشت سر گذاشته شود و ما نیز در شبکه ملی فرهنگ قرار است مدلی را ارائه کنیم که به فعالان سایبری به عنوان فرماندهان این عرصه کمک کنیم تا خوب یاد بگیرند و از این سلاح و ابزار برای مقابله با تخریبها استفاده کنند.



این مسئول فرهنگی یادآورشد: در این طرح وبلاگ نویسان و فعالان سایبری را ابتدا آموزش مقدماتی و سپس آموزش تخصصی و حرفه ای خواهیم داد تا در بخشهای مختلف بتوانند موفق وارد شده و به نتایج مطلوبی برسند.



وی افزود: باید تصور کنیم از بالا قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد لذا همه با عزم ملی دست در دست هم به میدان بیائیم و تکلیف خود بدانیم با همت وارد کار شویم و در کنار آن برای گرفتن امکانات و تسهیلات از دولت هم اقدام کنیم.



افراسیابی یادآورشد: شبکه فرهنگ بستر بسیار مناسبی برای بسیج عمومی در فضای سایبری است تا همه آمال و برنامه ها در حوزه فضای سایبری و مجازی به عینیت درآید و با بحث و گفتگو و بیان دغدغه ها به آسیب ها و نا امنی ها هم توجه شود.

وی گفت: اگر جهانی فکر کنیم می توانیم مدلی جهانی ارائه کنیم تا آسیب های حوزه مجازی کمتر شود لذا در این عرصه به هر استانی که کار موفقی ارائه کند کمک خواهیم کرد تا ایده های خلاقانه خود را در سطح کشور هم اجرایی کنند.



تشکیل اتاق فکر فعالان سایبری



افراسیابی تصریح کرد: با تشکیل اتاق فکر فعالان سایبری می توان طرحها را پخته تر کرد تا بتوان حمایتهای اجرایی را در حوزه استانی، کشوری و جهانی عملیاتی کرد.



وی از وجود محدودیت های قانونی در حوزه ماهواره و فیس بوک دفاع کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی اروپا مانند فرانسه فیلترینگ و نظارت بر شبکه های تلویزیونی از نوع مدرن وجود دارد و خط قرمزهای آنها بشدت رعایت و کنترل می شود لذا هر چند بر بسته شدن برخی سایتها انتقاد وارد است اما وجود فیلترینگ به مصلحت عمومی است و باید برخی سایتها بسته شوند تا اخلاق جامعه آسیب نبیند.



مدیر شبکه ملی فرهنگ اظهارداشت: به هر حال هر دستگاهی وظیفه ای دارد که باید به آن عمل کند و محدودیت های قانونی باید مورد احترام باشد و ما هم کار خود را انجام دهیم و محدودیت ها لازم است اما ما فرصت داریم تا به راه اندازی شبکه فیس نما سرعت بخشیم.