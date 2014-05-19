راه اندازی نخستین سامانه ملی پرتودهی چند منظوره گاما در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام صورت گرفته از سوی مقامات استانی‌، نخستین سامانه پرتودهی صنعتی چند منظوره گاما (طرح ملی) که به همت و تلاش کارشناسان صنعت هسته ای کشور طراحی و ساخته شده، فردا با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از مسئولین کشوری، استانی و محلی رسماً فعالیت خود را در سامانه بناب واقع در استان آذربایجان شرقی آغاز خواهد کرد.

مهمترین کارکرد این سامانه جلوگیری از فاسد شدن محصولات کشاورزی، استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی و مواد غذایی و نیز نگهداری طولانی مدت از این محصولات بصورت سالم است که این امر مفید بودن و اهمیت بالای این سامانه را مشخص می کند.

گفتنی است سامانه ملی پرتودهی صنعتی چند منظوره گاما هفته گذشته همراه با دو طرح بزرگ صنایع هسته ای دیگر بصورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرارگرفته بود و فردا با حضور دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور فعالیت خود را بصورت رسمی در شهرستان بناب آغاز می کند.