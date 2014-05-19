والیبالیست قمی کاندیدای اعزام به رقابت های جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای آمادگی حضور در مسابقات جهانی لهستان هم اکنون سومین مرحله از تمرینات و برنامه های آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته در تهران در حال برگزاری است و از قم نیز حسین گلستانی به این اردو دعوت شده است.

حسین گلستانی ملی پوش والیبال نشسته استان قم در فصل گذشته رقابت های سوپر لیگ والیبال نشسته باشگاه های کشور عضو تیم ثامن الحجج سبزوار قهرمان این رقابت ها بود و همراه با این تیم توانست 2 مقام قهرمانی داخلی و برون مرزی کسب کند.

این ملی پوش جوان و خوش آتیه والیبال نشسته قم در ترکیب تیم ثامن الحجج سبزوار توانست با این تیم عنوان قهرمانی رقابت های سوپر لیگ باشگاه های کشور و همچنین عنوان قهرمانی مسابقات والیبال نشسته جام باشگاه های آسیا را به دست بیاورد.

دیگر افتخار این والیبالیست مطرح قمی در عرصه برون مرزی با تیم ملی والیبال نشسته بزرگسالان کشورمان در به دست آوردن مقام نخست و عنوان قهرمانی رقابت های والیبال نشسته قهرمانی مردان آسیا رقم خورد و گلستانی این موفقیت را در مشهد با تیم ملی کسب کرد.

البته گلستانی پیش از این توانسته بود مقام نخست و عنوان قهرمانی رقابت های والیبال نشسته بازی های پاراآسیایی جوانان در کشور مالزی را نیز همراه با تیم ملی کشورمان به دست بیاورد و بدین ترتیب به عنوان یکی از پرافتخارترین ورزشکاران معلول تاریخ ورزش قم مطرح شود.

حالا گلستانی یکی از 15 ملی پوش دعوت شده به اردوی جدید و برنامه های آماده سازی تیم والیبال نشسته کشورمان برای شرکت در سومین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی است، تیمی که قرار است کمتر از یک ماه دیگر به مسابقات جهانی لهستان برود.

با برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان، سومین مرحله تمرینات تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی والیبال نشسته در تهران انجام می شود و پس از این مرحله از تمرینات، دو اردوی دیگر پیش بینی شده که آخرین اردو متصل به اعزام نیز خواهد بود.

این در شرایطی است که از بین 15 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی در نهایت 12 نفر در نهایت به عنوان ترکیب اصلی تیم ملی به مسابقات جهانی اعزام می شوند، ضمن اینکه تمامی آنها در اردوی مسابقات آسیایی مشهد حضور داشتند و برخی نیز در ترکیب تیم ملی برابر تیم های آسیایی و مسابقه تدارکایت با روسیه نیز به میدان رفتند.

گفتنی است: در رقابت های جهانی لهستان 16 تیم شرکت می کنند که تیم های بوسنی، آلمان، مصر و روسیه رقیبان اصلی تیم ملی والیبال نشسته کشرومان در این مسابقات به شمار می روند و این پیکارها از 21 خرداد تا یکم تیر به میزبانی لهستان به انجام خواهد رسید.