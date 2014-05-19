کیفیت بخشی فعالیت های آموزش و پرورش ضروری است/ اجرای طرح برون سپاری از سالتحصیلی آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمایت میرزاده دوشنبه در جلسه مشترک با مسوولان آموزش و پرورش شهرستان هوراند، گفت: کمیت گرایی ، بخشنامه سازی ، بایگانی و گزارش گرایی موضوعاتی هستند که آموزش و پرورش را از رسالت اصلی خود دور کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به نسل نوجوان و دانش آموزان، از این قشر به عنوان "نسلی در خطر" یاد و تصریح کرد: در صورت بودن تعلیم و تربیت نادرست و عدم توجه به نیازهای دانش آموزان و نوجوانان، جامعه دانش آموزی با خطر جدی مواجه خواهد شد .

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در ادامه گفت: آموزش و پرورش باید با جامه عمل پوشاندن به شعار "سبقت آزاد" در بین دانش آموزان، راه را برای بروز خلاقیت و ابتکارات آنان هموار نماید .

میرزاده در پایان سخنان خود با بیان اینکه از سال تحصیلی آینده طرح برون سپاری اجرا خواهد شد افزود: با اجرای این طرح جذب هنرجویان در رشته های مختلف کاردانش و فنی حرفه ای مطابق با نیازها و امکانات مناطق صورت خواهد گرفت.

در این جلسه سخاوت محمودی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان هوراند نیز گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این اداراه و همچنین مشکلات آموزشی شهرستان ارائه داد.