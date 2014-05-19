اغلب شهر های خوزستان فاقد آب شرب کافی و سالم هستند

حجت الله درویش پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی عنوان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم استان خوستان به شدت مخالف انتقال آب کارون هستیم و این مسئله را به قدرت و دقت فراوان پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: انتقال آب با استفاده از تونل بهشت آباد باعث انتقال حجم بسیار بالایی از آب می شود که این مسئله منجر به کمبود آب در استان و در نهایت باعث ضرر و زیان کشاورزان خوزستان می شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، ما مخالف انتقال آب شرب نیستیم، تصریح کرد: متاسفانه صحبت های صورت گرفته در این خصوص نشان از این دارد که استان اصفهان بیش از مصارف شرب خواهان انتقال آب کارون است.

درویش پور با بیان اینکه استان اصفهان دو برابر سرانه مصرف کشوری آب مصرف می کند، اظهار کرد: در همین زمان در کنار رودخانه کارون زمین های مستعد کشاورزی وجود دارند که نیازمند آبرسانی برای احیا و آبادانی هستند. از طرفی مردم استان در خیلی از مناطق و شهرها با مشکل کمبود آب شرب مواجه هستند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان استان به طور جدی پیگیر این مسئله هستند و از حقوق مردم خوزستان ذره ای کوتاه نخواهند امد.

وی همچنین در خصوص طرح آب رسانی به دو شهر باغملک و ایذه گفت: این طرح در لایحه بودجه سال جاری لحاظ شده است اما متاسفانه اعتباراتی که برای این طرح در نظر گرفته در حد مطالعات هم نیست.

درویش پور گفت: ما به دنبال این هستیم که بخش خصوصی را وارد این قضیه کنیم تا شاهد تسریع روند این طرح شوم.