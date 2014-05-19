به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فروزانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت اجرایی پروژه دانشکده معماری خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های زیادی برای تسریع در اجرای پروژه ساخت دانشکده معماری بوشهر صورت گرفته است و امیدواریم دراینده نزدیک شاهد افتتاح آن باشیم.

وی با اشاره به تاکید استاندار بوشهر و معاون وی بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه، اضافه کرد: همکاری بین دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش بسیار مهمی در اجرای سریع‌تر این دانشکده داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر بیان داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته شهرداری بوشهر عملیات بهسازی پیرامون دانشکده، فضای سبز و پارکینگ که در خارج از بافت قرار دارد را انجام می‌دهد.

ساخت فاز نخست دانشکده معماری بوشهر در قالب 16 پلاک در بافت قدیم

فروزانی از ساخت فاز نخست این دانشکده در قالب 16 پلاک در بافت قدیم خبر داد و بیان داشت: تعداد 15 پلاک از این تعداد به نام میراث فرهنگی و یک پلاک نیز به نام مسکن و شهرسازی است.

وی تجمیع این پلاک‌ها و انتقال آن به دانشگاه خلیج فارس را نیازمند مصوبه هیئت دولت دانست و تصریح کرد: پیش نویس این مصوبه در حال تدوین است تا در هیئت دولت ارائه و به تصویب برشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر اضافه کرد: هر چند در حال تدوین این پیش نویش هستم، کار تجمیع این پلاک‌ها را نیز انجام می‌دهیم تا شاهد تسریع در اجرای آن باشیم.