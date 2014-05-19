چهاردهمين دوره طرح هزاران ختم قرآن نيمه نخست ماه شعبان برگزار مي‏ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسين محمدزاده، مدير شبكه راديو قرآن، با بيان اين مطلب گفت: در راستاي ترويج فرهنگ انتظار و دعا براي تعجيل در فرج منجي عالم بشريت(عج) و با توجه به اهميت و بركات ختم قرآن از جمله اجابت قطعي يك دعا براي ختم كننده و اينكه بالاترين دعاها و عبادتها، انتظار فرج خوانده شده است، راديو قرآن امسال نيز با همكاري نهادهاي قرآني كشور چهاردهمين دوره طرح هزاران ختم قرآن مجيد را برگزار ميكند.
وي افزود: طرح هزاران ختم قرآن از سال 1379 هر ساله طي نيمه اول ماه شعبان، همزمان با ميلاد امام زمان(عج) با هدف دعا براي سلامتي و تعجيل در فرج حضرت ولي عصر(عج) برگزار مي شود و از آغاز اين طرح تاكنون سازمانها و نهادهاي فرهنگي دولتي و سازمانهاي مردم نهاد براي اجراي اين طرح همكاري خوبي داشته اند.
محمدزاده با اشاره به برخي مشاركت كنندگان در اين طرح، تصريح كرد: آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني(ع)، بنياد ختم قرآن مجيد، مجموعه خبرگزاري ايكنا و صدا و سيما از اصلي ترين همكاران راديو قرآن در اجراي اين طرح قرآني به شمار ميروند.
مدير راديو قرآن در ادامه اظهار كرد: علاقه مندان براي شركت در اين طرح قرآني در بازه زماني اول تا 15 ماه شعبان ميتوانند با شماره تلفنهاي 55955767 و 55935757 همكاران مستقر در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني(ع) تماس بگيرند و علاقه مندي خود براي قرائت حداقل يك جزء از قرآن كريم را به ثبت رسانند. همچنين از طريق ارسال جزء مورد نظر به سامانه پيامك 30000114 نيز مي توانند در اين طرح شركت كنند و يا با مراجعه به سايت www.radioquran.ir نام خود را در طرح هزاران ختم قرآن مجيد به نيت سلامتي و تعجيل در ظهور امام زمان(عج) ثبت كنند.
وي درباره ميزان مشاركت مردم در اين طرح نيز يادآور شد: هر ساله با اعلام آغاز ثبت نام از علاقه مندان براي شركت در طرح به نيت سلامتي و تعجيل در ظهر حضرت ولي عصر(ع)، تعداد كثيري از مردم به واسطه راه هاي ارتباطي بيان شده، علاقه مندي خود را براي مشاركت در طرح هزاران ختم قرآن بيان ميكنند به طوري كه گاها همكاران ما را در پاسخگويي دچار مشكل ميكنند.
محمدزاده افزود: راديو قرآن و شبكه هاي ديگر راديويي و تلويزيوني نيز در جهت اطلاعرساني از اين طرح به طور همزمان اقدام به توليد و پخش برنامه هايي ويژه خواهند كرد كه از جمله آنها آنونس و تيزر تبليغ طرح و نيز برنامه هاي محتوايي با موضوع مهدويت است. بياييد با هديه يك شاخه گل از قرآن، يعني قرائت حداقل يك جزء در طرح هزاران ختم قرآن كريم براي سلامتي و تعجيل در فرج امام عصر(عج) شركت كنيم.
چهاردهمين دوره طرح هزاران ختم قرآن مجيد به نيت سلامتي و تعجيل در ظهور امام زمان(عج) همانند سالهاي گذشته، طي نيمه نخست ماه شعبان از سوي راديو قرآن برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسين محمدزاده، مدير شبكه راديو قرآن، با بيان اين مطلب گفت: در راستاي ترويج فرهنگ انتظار و دعا براي تعجيل در فرج منجي عالم بشريت(عج) و با توجه به اهميت و بركات ختم قرآن از جمله اجابت قطعي يك دعا براي ختم كننده و اينكه بالاترين دعاها و عبادتها، انتظار فرج خوانده شده است، راديو قرآن امسال نيز با همكاري نهادهاي قرآني كشور چهاردهمين دوره طرح هزاران ختم قرآن مجيد را برگزار ميكند.
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