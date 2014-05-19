چهاردهمين دوره طرح هزاران ختم قرآن نيمه نخست ماه شعبان برگزار مي‏ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسين محمدزاده، مدير شبكه راديو قرآن، با بيان اين مطلب گفت: در راستاي ترويج فرهنگ انتظار و دعا براي تعجيل در فرج منجي عالم بشريت(عج) و با توجه به اهميت و بركات ختم قرآن از جمله اجابت قطعي يك دعا براي ختم كننده و اينكه بالاترين دعاها و عبادتها، انتظار فرج خوانده شده است، راديو قرآن امسال نيز با همكاري نهادهاي قرآني كشور چهاردهمين دوره طرح هزاران ختم قرآن مجيد را برگزار مي‏كند.



وي افزود: طرح هزاران ختم قرآن از سال 1379 هر ساله طي نيمه اول ماه شعبان، همزمان با ميلاد امام زمان(عج) با هدف دعا براي سلامتي و تعجيل در فرج حضرت ولي عصر(عج) برگزار مي‏ شود و از آغاز اين طرح تاكنون سازمان‏ها و نهادهاي فرهنگي دولتي و سازمان‏هاي مردم ‏نهاد براي اجراي اين طرح همكاري خوبي داشته ‏اند.



محمدزاده با اشاره به برخي مشاركت‏ كنندگان در اين طرح، تصريح كرد: آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني(ع)، بنياد ختم قرآن مجيد، مجموعه خبرگزاري ايكنا و صدا و سيما از اصلي ‏ترين همكاران راديو قرآن در اجراي اين طرح قرآني به شمار مي‏روند.



مدير راديو قرآن در ادامه اظهار كرد: علاقه ‏مندان براي شركت در اين طرح قرآني در بازه زماني اول تا 15 ماه شعبان مي‏توانند با شماره تلفن‏هاي 55955767 و 55935757 همكاران مستقر در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني(ع) تماس بگيرند و علاقه‏ مندي خود براي قرائت حداقل يك جزء از قرآن كريم را به ثبت رسانند. همچنين از طريق ارسال جزء مورد نظر به سامانه پيامك 30000114 نيز مي‏ توانند در اين طرح شركت كنند و يا با مراجعه به سايت www.radioquran.ir نام خود را در طرح هزاران ختم قرآن مجيد به نيت سلامتي و تعجيل در ظهور امام زمان(عج) ثبت كنند.



وي درباره ميزان مشاركت مردم در اين طرح نيز يادآور شد: هر ساله با اعلام آغاز ثبت نام از علاقه ‏مندان براي شركت در طرح به نيت سلامتي و تعجيل در ظهر حضرت ولي عصر(ع)، تعداد كثيري از مردم به واسطه راه‏ هاي ارتباطي بيان شده، علاقه‏ مندي خود را براي مشاركت در طرح هزاران ختم قرآن بيان مي‏كنند به طوري كه گاها همكاران ما را در پاسخگويي دچار مشكل مي‏كنند.



محمدزاده افزود: راديو قرآن و شبكه ‏هاي ديگر راديويي و تلويزيوني نيز در جهت اطلاع‏رساني از اين طرح به طور همزمان اقدام به توليد و پخش برنامه‏ هايي ويژه خواهند كرد كه از جمله آنها آنونس و تيزر تبليغ طرح و نيز برنامه ‏هاي محتوايي با موضوع مهدويت است. بياييد با هديه يك شاخه گل از قرآن، يعني قرائت حداقل يك جزء در طرح هزاران ختم قرآن كريم براي سلامتي و تعجيل در فرج امام عصر(عج) شركت كنيم.