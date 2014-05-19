عمده ترین موضوعات بهداشتی در نشست ژنو بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انتظار می‌رود بیش از 3000 نماینده در شصت و هفتمین مجمع عمومی بهداشت جهانی شرکت کنند و 194 تن از نمایندگان عالی رتبه عضو سازمان بهداشت جهانی در شش روز آینده ، درخصوص مسائل بهداشتی کلیدی جهان بحث و تصمیم‌گیری خواهند کرد.

این گزارش حاکی است، عمده ترین مسائلی چون، تلاش برای جلوگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیردار از قبیل دیابت، بیماری‌های قلبی، سرطان‌ها و بیماری‌های مضمن ریوی همچنین یافتن یک راهبرد جهانی جدید و جلوگیری و کنترل سل و پیشنهاداتی برای بهبود سلامتی بیماران مبتلا به هپاتیت ویروسی بررسی خواهند شد.

بر اساس این گزارش، در این مجمع موارد مهم دیگری چون پیشرفت در راهبرد جهانی سازمان بهداشت جهانی برای تغزیه کودکان و مادران، نقش بهداشت در مباحث توسعه پس از سال 2015 و راه‌های جلوگیری از مقاوت دارویی ضدمیکروبی گفتگو خواهد شد.

در این مجمع همچنین در مورد تلاش برای بهبود دسترسی به داروهای ضروری و تقویت سیستمی که داروها را تنظیم می‌کند و حمایت از افراد بیشتری در برابر بیماری‌های قابل جلوگیری با واکسن، بحث و تبادل نظر خواهد شد .

این گزارش در پایان می افزاید: نمایندگان همچنین پیشرفت سازمان در انجام اصلاحات را مرور و گزارش خواهند کرد.