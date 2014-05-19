از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در توسعه گردشگری استقبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار نمایندگان چهارمحال و بختیاری، گفت: نگاه دولت در توسعه گردشگری، زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی است و ما از حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل و خارج از کشور در این زمینه استقبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور گفت: دولت تسهیلات و امکانات لازم برای بهبود وضعیت حمل و نقل هوایی و زمینی و ساخت هتل را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.

روحانی در بخش دیگری از سخنانش به معضل کم‌آبی و رعایت حق‌آبه استان‌های کشور اشاره کرد و با بیان تشکیل جلسه ویژه آب، گفت: از نظر دولت مردم در هر استان که باشند ایرانی هستند و دولت نیز به دنبال توسعه کشور است و تلاش خواهد کرد تا با توزیع عادلانه آب، اجحافی در حق هیچ استانی از کشور بوجود نیاید.

رئیس‌جمهور همچنین طرح‌های دولت برای آبیاری نوین زمین‌های کشاورزی استان‌های خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان را خاطر نشان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، دولت حمایت‌های لازم از طرح‌هایی که به بهینه‌سازی مصرف در بخش آب‌های آشامیدن و غیرآشامیدن می‌شود، انجام خواهد داد.

پیش از سخنان رییس‌جمهوری، نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات استان نظیر انتقال غیرکارشناسی آب به استان‌های همجوار و پیامدهای ناگواری چون افزایش بیکاری و مهاجرت، خواستار تعیین تکلیف در شورای عالی آب و تکمیل سریع‌تر طرح‌های سدسازی در چهارمحال و بختیاری شدند.

نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه استان در حوزه گردشگری و کشاورزی را خاطر نشان ساخت و اظهار امیدواری کردند که با کمک دولت در راه‌اندازی صنایع مرتبط با نفت و پترویشیمی، گسترش پردازها، تکمیل راه‌ها استان بر مشکلات موجود غلبه خواهد کرد.

این نمایندگان ضمن اعلام حمایت از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت، از رئیس‌جمهوری دعوت کردند تا در نزدیکترین فرصت با حضور در استان ضمن دیدار با مردم از نزدیک در جریان مشکلات و ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.