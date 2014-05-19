عزم ملی و مدیریت جهادی لازمه تحول فرهنگی است/ تنها وزارت ارشاد مسئول نیست

حجت‌الاسلام حسن نظری شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" ابراز داشت: همان طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند فرهنگ از اقتصاد نیز مهم تر است و اساساً زمانی که فرهنگ نظام مند و به سامان باشد، اقتصاد نیز متحول و پویا و رو به رشد خواهد بود.

وی همچنین افزود: فرهنگ آن چنان مهم است که به نظر من باید بخش مهم و اصلی تلاش مسئولان و متولیان کشور ناظر به آن باشد تا با یک عزم و اراده ملی، شاهد حل معضلات و چالش های فراروی آن باشیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ضمن اشاره به نقش بسیار مهم مردم در عرصه فرهنگ گفت: لازمه ایجاد تحول و شکوفایی در زمینه مسایل فرهنگی، برنامه ریزی دقیق نهادها و دستگاه های حاکمیتی و دولتی و به ویژه نظارت خوب آن ها در حوزه اجرا و عمل است.

وی با بیان این که امروز بیشترین تلاش و همت دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب و نظام اسلامی، متوجه ساحت فرهنگ است، تصریح کرد: آنها از طریق ابزارهای رسانه ای همچون ماهواره و اینترنت به شدت می کوشند که در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما، رخنه و شکاف عمیقی ایجاد کرده و مردم و به خصوص جوانان را به سمت و سوی فرهنگ غربی و غیراسلامی سوق دهند.

تنها وزارت ارشاد مسئول نیست

حجت‌الاسلام نظری شاهرودی همچنین در ادامه بر لزوم اهتمام ملی به تولید و عرضه محصولات مناسب و جذاب فرهنگی برای گروه های مختلف مردم تاکید کرد و افزود: صدالبته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص، رسالت بسیار مهمی بر عهده دارد اما با این حال باید توجه داشت که تنها این وزارتخانه در این باره مسئول و پاسخگو نیست و اساساً محصولات فرهنگی و برنامه ریزی در ساحت کلان فرهنگ را تنها یک نهاد یا دستگاه انجام نمی دهد.

وی با اشاره به این که فرهنگ، حوزه بسیار وسیعی و تاثیرگذار و پیچیده ای را شامل می شود، گفت: همه افراد تاثیرگذار در جامعه از جمله روزنامه نگاران، هنرمندان، نخبگان علمی، حوزویان و دانشگاهیان و... در این باره می توانند و باید ایفای نقش کنند؛ اگر این گونه شد، آن وقت می تواند شاهد تغییرات مثبت در مسیر انتظارات معین شده بود.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با بیان این که به طور قطع باید بر این روند، نظارت مناسبی وجود داشته باشد، اظهار داشت: فعالیت ها و برنامه های فرهنگی کشور برای آن که تاثیر لازم و بایسته خود را داشته باشد باید هدفمند و منسجم بوده و با در نظر گرفتن مشکلات و آسیب ها در این حوزه صورت گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت های عظیم فرهنگی و هنری که به برکت انقلاب اسلامی در این کشور پدید آمده است، گفت: آن چه مهم است این که ما باید بر داشته ها و توانمندی های خودمان تکیه کرده و به هیچ وجه تحت تاثیر فرهنگ بیگانه قرار نگیریم؛ بی شک حفظ استقلال فرهنگی و خودباوری در این خصوص حرف اول را می زند.

عزم ملی و مدیریت جهادی

این استاد و صاحب نظر حوزه و دانشگاه همچنین با تاکید بر این نکته که لازمه و رمز شکوفایی و تحول در عرصه فرهنگی، توجه به دو اصل عزم ملی و مدیریت جهادی است، اظهار کرد: مادامی که عزم و اراده ملی در کار نباشد و از آن سو مسئولان اعتقاد به کار جهادی در این باره نداشته باشند، به جایی نمی رسیم.

وی افزود: هر کس باید در این خصوص احساس مسئولیت کند و بی شک مسئولان و دولتمردان خاصه متولیان عرصه فرهنگ بیش از دیگران این گونه باید باشند.

نظری شاهرودی ادامه داد: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از مسئولان فرهنگی کشور همواره این است که نسبت به فرهنگ و باورها و اعتقادات جامعه، قبل از هر چیز دغدغه مند باشند و به دنبال یافتن راهکارهای عملی برای حل مشکلات آن هم بر پایه فرهنگ غنی اسلامی باشند.

وی همچنین بیان داشت: به نظر من اگر مسئولان به فرمایشات چندین ساله رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگ طی سال های اخیر به ویژه بیانات بسیار مهم و راهگشای ایشان در اول فروردین که در حرم مطهر رضوی ایراد شد، توجه جدی داشته باشند، می توانند به خوبی مسیر را برای تحول و شکوفایی فرهنگی در کشور باز کنند.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود گفت: البته این امر مستلزم آن است که توجه به بیانات رهبری صرفاً منحصر به همایش گذاشتن و شعار دادن و سخنرانی کردن نشود بلکه به درستی و بر اساس یک برنامه زمان بندی شده و در مجرای کار جهادی، این رهنمودها و بیانات عملیاتی شوند.