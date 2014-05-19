پارک های علم و فناوری محور توسعه هستند/دانش بنیان کردن تولیدات رونق اقتصادی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی در نشستی با رؤسای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد استان سمنان در محل استانداری، خود باوری، اعتماد و حمایت عملی از جوانان مبتکر و خلاق را عامل مهمی در توسعه و خودکفایی در استان عنوان کرد و افزود: در بحث آموزش باید از نگاه هزینه ای بپرهیزیم و فرصتها و آموزش نیروی انسانی از دوران کودکی برای ارتقاء خلاقیت ایجاد فرهنگ ارزش کار مهیا شود.

وی خاطر نشان کرد: پارک های علم و فناوری باید قوی تر وارد عرصه کمک به مسائل و مشکلات تولید و اقتصاد استان شوند.

ضرورت اعتماد سازی دو طرفه پارکهای علم و فناوری و دستگاه های اجرایی

استاندار سمنان مهمترین وظیفه پارکهای علم و فناوری را ارتباط با دستگاه های اجرایی برای رفع نیازهای آن دستگاه ها عنوان کرد و گفت: باید محصولات شرکت های دانش بنیان به دستگاه های اجرایی و صنعت معرفی شود.

وکیلی بر اعتماد سازی دو طرفه پارکهای علم و فناوری و دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: باید با تعامل بیشتر تلاش بیشتری برای جذب منابع ملی انجام شود.

وی افزود: پارک های علم و فناوری می توانند در تولید محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا و قیمت مناسب و هزینه کم کمک فراوان کنند.

دانش بنیان کردن تولیدات رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت

استاندار سمنان همچنین در نشستی با کارآفرینان و مدیران عامل شرکتهای دانش بنیان استان در محل استانداری بر دانش بنیان کردن تولیدات در راستای رونق اقتصادی کشور تاکید کرد گفت: شرکتهای دانش بنیان می توانند با تولیدات نوآورانه در حوزه بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی در فرآیند اقتصادی موثر واقع شوند.

وکیلی بحث نیروی انسانی را یک موضوع استراتژیک عنوان کرد و آن را مهمترین عامل بهره وری و شتاب بخشیدن به توسعه کشور برشمرد.

وی اذعان داشت: پارکهای علم و فناوری باید با عزم جدی تر و فعالیت بیشتر وارد عرصه های اقتصادی و جهاد علمی شوند.

استاندار سمنان گفت: شرکتهای دانش بنیان می توانند کمک فراوانی در پروژه آبرسانی به استان داشته باشند.

در این جلسه همچنین مدیران و مسئولان شرکت های دانش بنیان استان نقطه نظرات، طرح ها و گزارش های مختلف خود را ارائه کردند.