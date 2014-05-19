همایش بین المللی سلامت زنان در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی ظهر دوشنبه در نشست خبری سومین همایش بین المللی سلامت زنان، گفت: این همایش در تاریخ 31 اردیبهشت تا اول خرداد ماه با همکاری یکی از دانشگاه های کشور کانادا برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات و سیاست گذاری سلامت تصریح کرد: در این همایش میهمانانی از کشور کانادا، آمریکا و روسیه حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به تعداد مقالات ارسال شده برای این همایش افزود: یک هزار و 100 مقاله برای این همایش ارسال شد که از این میان 600 مقاله به عنوان پوستر و 50 مقاله نیز به عنوان سخنرانی در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز تحقیقات و سیاست گذاری سلامت در ادامه سخنان خود با اشاره به محورهای این همایش، گفت: محورهای این همایش به سلامت زنان باز می گردد که از جمله آنها بحث مرگ و میر زنان باردار است.

لنکرانی افزود: قبل از انقلاب مرگ و میر زنان باردار از جمعیت 35 میلیون نفری کشور حدود پنج هزار زن باردار در سال بودیم که این آمار امروز به 290 نفر رسیده است.

وی تاکید کرد: کاهش 75 درصدی این مرگ و میرها باید تا سال 1404 روی می داد که امروز با هفت سال زودتر به این مهم دست یافتیم.

رئیس مرکز تحقیقات و سیاست گذاری سلامت تصریح کرد: در استان فارس سالانه شاهد مرگ 10 تا 14 زن باردار هستیم که 90 درصد آن نیز در بیمارستانها روی می دهد.

لنکرانی با بیان اینکه تغذیه با شیر مادر نیز از دیگر محورهای این همایش است، گفت: سلامت زنان با سلامت اجتماع و خانواده در ارتباط مستقیم است که در بحث مرگ و میرهای کودکان زیر پنج سال تغذیه با شیر مادر دارای جایگاه برتر است.

وی افزود: مشکل اساسی در بحث تغذیه با شیر مادر عدم اطلاع کافی مادران از تاثیر شیر بر نوزاد و یا باورهای اشتباه اطرافیان است.

رئیس مرکز تحقیقات و سیاست گذاری سلامت با اشاره به اینکه از دیگر عوامل خطر ساز برای بانوان چاقی است، گفت: دو سوم زنان ایران یا چاق هستند و یا اضافه وزن دارند که این مهم باعث بروز خطرات برای بانوان است و باعث افزایش بیماری های قلبی و عروقی و یا سرطان می شود.

لنکرانی تصریح کرد: بیماری اعصاب و روان از دیگر بیماری های شایع در بانوان است که در این همایش مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد.

وی افزود: سرطان در بانوان کشور روند صعودی را طی می کند که از جمله آنها نیز سرطان پستان و معده است.

رئیس مرکز تحقیقات و سیاست گذاری سلامت در خصوص برنامه های حاشیه ای این همایش، گفت: میزگرد ها و نشست های تخصصی مختلفی در این همایش برگزار خواهد شد و همچنین از پژوهشگر برتر عرصه سلامت بانوان تقدیر و تمبر این همایش نیز رونمایی خواهد شد.

نرخ سزارین در فارس 60 درصد است

لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه عمل های سزارین از دیگر مشکلات امروز سلامت بانوان است، گفت: نرخ سزارین بر سلامت بانوان تاثیر مستقیم دارد و متاسفانه در حالیکه نرخ سزارین در دنیا حدود 20 تا 30 درصد است در کشور ما این رقم به 48 درصد و در استان فارس حدود 60 درصد است.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از بیمارستانهای استان فارس نیز آمار سزارین آنها 100 درصد است.

روند رشد مصرف دخانیات در بانوان روبه افزایش است

رئیس مرکز تحقیقات و سیاست گذاری سلامت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مصرف دخانیات در بانوان از دیگر چالش های این حوزه است، گفت: نرخ مصرف قلیان در آقایان ثابت است اما در بانوان شاهد افزایش هستیم.

لنکرانی افزود: در مصرف سیگار نیز بانوان چهار درصد را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اینکه مصرف قلیان در بین بانوان در حال رشد است، گفت: خطر قلیان چندین برابر سیگار است اما متاسفانه از نگاه جامعه مصرف سیگار با مشکلات بیشتری مواجه است به همین دلیل کمتر توجه ای به قلیان کشیدن بانوان می شود.

رئیس مرکز تحقیقات و سیاست گذاری سلامت تاکید کرد: سن مصرف دخانیات در بانوان به 14 سال و آقایان به 12 سال رسیده است.

لنکرانی یادآور شد: تا این لحظه مصرف قلیان برای زنان و یا مردان جامعه ما بار منفی فرهنگی به همراه نداشته است در حالیکه مصرف دخانیات تفکیک ندارد.

وی تاکید کرد: البته باور پذیری مردم نسبت به اینکه قلیان هم ضرر دارد بسیار اندک است بنا بر این باید با فرهنگ سازی به این مهم رسید.