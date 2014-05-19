فعالیت دو درمانگاه ویژه بانوان در ایام حج تمتع 

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مقصودینژاد با اشاره به اینکه در سال جاری ۲۸۰ پزشکی که معاینات قبل از اعزام زائران را انجام میدهند، به حج تمتع اعزام خواهند شد، گفت: برای اولین بار از این تعداد پزشک اعزامی ۶۰ پزشک خانم هستند.
وی اعزام پزشکان خانم به حج را در راستای اجرای طرح انطباق موازین شرع مقدس با امور پزشکی و در جهت تقویت کادر پرسنل خانم اعلام کرد و گفت: این پزشکان به تناسب جمعیت مجموعه هتلهایی که در عربستان سعودی مستقر هستند، در درمانگاهها مستقر میشوند.
مقصودینژاد همچنین از راهاندازی دو درمانگاه شبانهروزی ویژه بانوان در شهرهای مکه و مدینه نیز خبر داد و عنوان کرد: برای اولین بار در حج ۹۳ علاوه بر اینکه مطبهای هشت ساعته و ۱۶ ساعته مستقر در مکه و مدینه برای معاینه بانوان فعالیت خواهند کرد، دو مطب شبانهروزی ویژه بانوان نیز خواهیم داشت که به صورت ۲۴ ساعته به بانوان خدمات پزشکی ارائه میکنند.
نظر شما