امروز ميدان جنگ، ميدان دفاع فرهنگی و اقتصادی در كشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج،سرتیپ پاسدار علی فضلی جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین در یادواره یکصد شهید صنف طلا و جواهر که همزمان با سالروز شهادت سید مجتبی هاشمی شهید شاخص بسیج اصناف کشور در سال 93 در سالن بصیرت لانه سابق جاسوسی آمریکا برگزار شد گفت: شهدا بر گردن همه حق بزرگی دارند چراکه آنها رفتند تا ما در جزیره امن جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهیم.

سردار فضلی، شهید سید مجتبی هاشمی را از یاران صدیق امام راحل خوانده و اظهار داشت: این شهید عزیز در عرصه های سخت انقلاب و دفاع مقدس حضور داشت تا به دست منافقین کوردل به شهادت رسید و متاسفانه به شهدای فدائیان اسلام کمتر پرداخته شده است.

یادواره های شهدا خنثی کننده تلاش های مذبوحانه تکفیری ها در سوریه

وی وجود نمادهای فراوان را در تاریخ اسلام و قرآن در راستای نیاز تاریخ به الگوهای عملی یادآور شده و افزود: شهدا الگوهای بسیار مناسبی در انقلاب هستند که باید آنها را معرفی کرد با آنکه امروز برای این کار دیر هم شده است و در غیر این صورت نسخه های مسموم و مشکوکی از سوی دشمنان به جهانیان نشان داده می شود.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین به حوادث سوریه اشاره نموده و تاکید کرد: تروریست های غربگرا و تکفیری ها در سوریه تلاش می کنند تا در این زمینه الگوسازی کنند و در مقابل برگزاری یادواره های شهدا خنثی کننده تلاش های مذبوحانه آنان است.

در اوایل جنگ، مردی و مردانگی هزینه داشت

وی شهید هاشمی را الگوی حرکت های مردمی دانسته و تصریح کرد: در اوایل جنگ دفاع از کشور به سختی صورت می گرفت و مردی و مردانگی هزینه داشت چراکه ارتش هنوز سازماندهی خود را نیافته بود و سپاه و بسیج هم به خوبی تشکیل نشده بود.

سردار فضلی پذیرش قطعنامه 1975 توسط صدام حسین را سبب محبوبیت صدام در عراق خوانده و ادامه داد: مردم عراق تصور می کردند صدام با این قطعنامه، آرامش و امنیت را به عراق می آورد ولی صدام از سوی برای برپایی جنگ تحمیلی علیه ایران انتخاب شده بود.

دفاع مقدس دفاع از همه تشیع و هویت اسلام بود

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آرمان دشمنان و مستکبرین، کشتن شیعیان و از بین بردن ماهیت انقلاب بود و صدام بهترین گزینه برای این کار چراکه او باعث شده بود تا ارتش عراق که نیمی از آن شیعه بود در مقابل ایرانیان بجنگند پس دفاع مقدس دفاع از همه تشیع و هویت اسلام بود.

جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین ضمن بیان وضعیت حمله عراق برای محاصره خرمشهر و آبادان در ابتدای جنگ بیان کرد: پس از سقوط خرمشهر با وجود 34 روز مقاومت و آغاز محاصره آبادان، امام خمینی علیه الرحمه برای شکست حصر آبادان فرمان دادند که باعث شد تا گروه های کوچک هم از سراسر کشور به منطقه بیایند.

وی به شرح برخی اتفاقات در شکستن حصر آبادان و بیان خاطراتی از آن دوران پرداخته و اظهار داشت: سید مجتبی هاشمی و یارانش همراه با دیگر گروه های مردمی بخشی از ساختار دفاعی آبادان شدند که با اجابت فرمان امام، شرمنده امام و شهدا نشدند.

سربلندی اصناف در دفاع از اسلام و انقلاب با تقدیم ده هزار شهید

سردار فضلی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اصناف کشور، در آزمایش دفاع از اسلام و ولایت سربلند شده اند و گواه آن تقدیم ده هزار شهید می باشد.

وی با بیان اینکه امروز میدان جنگ، میدان دفاع فرهنگی و اقتصادی در کشور است اظهار داشت: امروز برای اصناف میدان جهاد در تولید و اداره بازار می باشد که باید مراقب باشند تا در این میدان جهاد نیز همچون گذشته پیروز شده و شرمند امام و شهدا نشویم.