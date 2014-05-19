  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

کارخایی:

همایش روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان سمنان برگزار می شود

همایش روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان سمنان برگزار می شود

سمنان – خبرگزاری مهر، دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان از برگزاری همایش مسئولان و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداران استان خبر داد و گفت: این امر به مناسبت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخائی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان با یادآوری اینکه همه ساله به مناسبت روز روابط عمومی همایش و جلسات مختلف در سطح کشور به منظور تبیین بیشتر مقوله روابط عمومی و تجلیل از فعالیت ها و اقدامات تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و ارتباطات انجام می پذیرد اظهار داشت: این ایام فرصت مناسبی است تا نگاه و نگرش جدید و مناسبی به مقوله روابط عمومی به عنوان بازوی مدیریت، گوش شنوا و زبان گویا در دستگاه های اجرایی داشته باشیم و از توانمندی و پتانسیل این نیروها متناسب تر استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در طول سال مناسبت های مختلفی صورت می پذیرد که روابط عمومی ها بستر تجلیل و تکریم افراد و گروه ها و برگزاری مناسب آن را به عهده دارند افزود: روز روابط عمومی روزی است که دیگران باید از این عزیزان که زحمات و تلاشهای فراوانی در عرصه اطلاع رسانی، تبلیغات، همکاری و تعامل به مطبوعات و رسانه های گروهی و پاسخگویی به مردم متحمل می شوند مورد تکریم و تجلیل قرار گیرند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای ارتقاء جایگاه و منزلت روابط عمومی ها در سطح استان اضافه کرد: با تلاش دلسوزان این عرصه وضعیت روابط عمومی ها نسبت به گذشته مناسبت تر است اما باید در زمینه کارایی و حل مسائل و مشکلات بیشتر آنها تلاش شود هر چند در دستگاهها و سازمانها وجود نیروهای کارامد و با انگیزه و با کارائی بالا در عرصه ارتباطات منزلت آن دستگاه را افزایش داده است.

کارخائی همچنین در خصوص همایش روابط عمومی ها نیز گفت: این همایش روز پنجشنبه اول خرداد ماه سالجاری در استانداری و با حضور رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور و مسئولان استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2294606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها