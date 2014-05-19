نامزدها قانونمندی را سرلوحه کار خود قراردهند/ با مشارکت اصناف به رونق اقتصادی دست پیدا می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در جمع نامزدهای اتحادیه های صنفی شهرستان فردیس که ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات شهرداری منطقه 10 کرج برگزار شد، اصناف را ابزاری در بازتوانی اقتصاد خواند و اظهار داشت: اصناف باید به اهمیت نقش خود در عرصه اقتصادی کشور به خوبی آگاه باشند تا بتوانیم به کمک آنها به رونق اقتصادی دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه اصناف یکی از ابزارهای توانمند ساماندهی اقتصاد به شمار می روند، گفت: رویکرد دولت یازدهم نیز مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد است و اصناف می توانند در این زمینه به نحو مطلوبی ورود پیدا کنند.

مهرور تکیه بر روش های نوین اقتصادی، رعایت سود منصفانه و عرضه محصولات با کیفیت را از مهمترین وظابف اصناف برشمرد و افزود: توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال از مهمترین دغدغه های کنونی کشور است و هر بخشی از جامعه از جمله اصناف باید برای رفع این مهم تلاش کند.

فرماندار فردیس در ادامه از کاندیداهای اتحادیه های اصناف خواست از اظهارنظر و اعمال سلیقه شخصی خودداری کنند و قانونمندی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در انتخابات اتحادیه های صنفی اصل برادری و احترام به یکدیگر را فراموش نکنیم.

وی گفت: آموزش واحدهای صنفی برای حل مشکلات اقتصادی باید با کمک خود اصناف انجام شود.



مهرور افزود: امیدورام با راه اندازی اتحادیه های صنفی در شهرستان فردیس بتوانیم در نظارت بر قیمت ها، بهداشت واحدهای صنفی، تنظیم بازار و سایر مشکلات این حوزه را کاهش دهیم.

این مسئول در پایان اظهار داشت: با مشارکت و همکاری اتحادیه های صنفی در شهرستان تازه تاسیس فردیس به رونق اقتصادی دست پیدا خواهیم کرد.

اصناف از خرید و فروش کالای قاچاق خودداری کنند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فردیس نیز در این نشست از اصناف خواست در امر تولید و توزیع کالای داخلی که به توسعه اقتصاد و اشتغال فردیس منجر می شود گام بلندتری بردارند و تاکید کرد: اصناف از خرید و فروش کالاهای قاچاق و خارجی خودداری کنند و به تولید ملی خودمان کمک نمایند.

اسفندیار قارلقی محدوده فعالیت اصناف را فراتر از رشد و توسعه اقتصادی خواند و تصریح کرد: فعالیت این بخش تاثیر مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی و فرهنگی در جامعه دارد و اصناف می توانند در تحقق شعار امسال نقش به سزایی داشته باشند.

وی با اشاره به تازه تاسیس بودن شهرستان فردیس و در پیش بوددن انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان اظهار امیدواری کرد با تشکیل اتحادیه ها فعالیت اصناف نظام یافته تر دنبال شود.