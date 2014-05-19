به گزارش خبرگزاری مهر، کریم باقری مسئول کمیته هماهنگی امور متسابقین شرکت کننده در سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با اشاره به علاقه مندی متسابقین برای آشنایی با زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: متسابقین سی‌و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، همزمان با برگزاری مسابقات قرآنی، از بیت حضرت امام (ره) در حسینیه جماران بازدید خواهند کرد.



وی گفت: طبق روال همه ساله و به منظور ادای احترام متسابقین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، زیارت حرم مطهر امام خمینی (ره) در طول برگزاری سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن پیش بینی شده است.



مسئول کمیته امور متسابقین با یادآوری رشادت‌های رزمندگان کشورمان در هشت سال جنگ تحمیلی با رژیم بعثی صدام متذکر شد: در این راستا، برای آشنایی هرچه بیشتر متسابقین با فرهنگ غنی ایثار و شهادت، بازدید از موزه دفاع مقدس در تهران در برنامه‌‌های شرکت کنندگان در سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم گنجانده شده است.



باقری بازدید متسابقین از کارخانه سایپا و برج میلاد به عنوان نمادهای فناوری جمهوری اسلامی ایران را از دیگر برنامه‌های پیش‌‌بینی شده در سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن عنوان کرد.