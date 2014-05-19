زنده نگه داشتن یاد امام خمینی (ره) موجب تثبیت انقلاب اسلامی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل، ظهرامروز در جلسه ستاد ارتحال امام راحل (ره) که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان تشکیل شد، بر شناساندن میراث معنوی، فرهنگی و علمی بنیان گذار جمهوری اسلامی به نسل جوان تاکید کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد امام از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در تثبیت نظام موثر است.

وی عنوان کرد: از آنجا که هر چه عظمت داریم از عظمتی است که امام (ره) به جامعه ارزانی کرده است لذا شناساندن آرمان ها واهداف این امام بزرگوار به نسل جوان امری لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه حضرت امام(ره) یکی از شخصیت های بی بدیل تاریخ است، افزود: این شخصیت بزرگوار نقش مهمی در تحولات دنیای معاصر ایفا کرد و منجر به ایجاد بیداری اسلامی در سایر کشورهای منطقه هم شد.

فرماندار شهرستان سنندج، اظهارداشت: گرامیداشت این ایام باعث فرهنگ سازی و ترویج اندیشه های امام راحل (ه) در میان نسل جوان خواهد شد زیرا تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) و انتقال آرمان های پیر جماران به نسل نوجوان و جوان امری ضروری است.

میرزایی اصل بر مشارکت همه دستگاه‌ها و ادارات شهرستان در راستای برگزاری هرچه باشکوه ویژه برنامه‌های سالگرد ارتحال امام راحل تاکید کرد وافزود: تمامی مسئولان کمیته‌های ستاد ارتحال امام خمینی(ره) باید به بهترین نحو ممکن نسبت به برگزارشدن برنامه‌های این ستاد تلاش کرده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.

وی با بیان اینکه برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) تنها وظیفه نهاد و دستگاه خاصی نیست، ادامه داد: همه مسئولان به عنوان خدمت گذاران نظام و مردم در این راستا وظایفی دارند که باید به نحو خیلی خوبی باید انجام دهند.

وی در پايان عنوان کرد: ویژه برنامه ای در راستای ارتحال امام (ره) قبل از اعزام زائران به مرقد این بزرگوار در روز 13 خرداد صبح در مسجد جامع سنندج با حضور همه ادارت برگزار خواهد شد.

در اين جلسه هر كدام از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي حاضر نيز به بيان گزارشي از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در راستاي برگزاري برنامه هاي سالروز ارتحال امام خميني (ره) پرداختند.