به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن گفت: در راستای ترویج فرهنگ انتظار و دعا برای تعجیل در فرج منجی عالم بشریت (عج) و با توجه به اهمیت و برکات ختم قرآن از جمله اجابت قطعی یک دعا برای ختم کننده و اینکه بالاترین دعاها و عبادت ها، انتظار فرج خوانده شده است، رادیو قرآن امسال نیز با همکاری نهادهای قرآنی کشور چهاردهمین دوره طرح هزاران ختم قرآن مجید را برگزار میکند.
وی افزود: طرح هزاران ختم قرآن از سال 1379 هر ساله طی نیمه اول ماه شعبان، همزمان با میلاد امام زمان(عج) با هدف دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر(عج) برگزار میشود و از آغاز این طرح تاکنون سازمانها و نهادهای فرهنگی دولتی و سازمانهای مردم نهاد برای اجرای این طرح همکاری خوبی داشتهاند.
محمدزاده با اشاره به برخی مشارکتکنندگان در این طرح تصریح کرد: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، بنیاد ختم قرآن مجید، مجموعه خبرگزاری ایکنا و صدا و سیما از اصلیترین همکاران رادیو قرآن در اجرای این طرح قرآنی به شمار میروند.
مدیر رادیو قرآن در ادامه اظهار کرد: علاقهمندان برای شرکت در این طرح قرآنی در بازه زمانی اول تا 15 ماه شعبان میتوانند با شماره تلفنهای 55955767 و 55935757 همکاران مستقر در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تماس بگیرند و برای قرائت حداقل یک جزء از قرآن کریم ثبتنام کنند. همچنین از طریق ارسال جزء مورد نظر به سامانه پیامک 30000114 نیز میتوانند در این طرح شرکت کنند، یا با مراجعه به سایت www.radioquran.ir نام خود را در طرح هزاران ختم قرآن مجید به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج) ثبت کنند.
وی درباره میزان مشارکت مردم در این طرح نیز یادآور شد: هر ساله با اعلام آغاز ثبت نام از علاقه مندان برای شرکت در طرح به نیت سلامتی و تعجیل در ظهر حضرت ولی عصر(ع)، تعداد کثیری از مردم به واسطه راههای ارتباطی بیان شده، علاقه مندی خود را برای مشارکت در طرح هزاران ختم قرآن اعلام میکنند.
محمدزاده افزود: رادیو قرآن و شبکه های دیگر رادیویی و تلویزیونی نیز در جهت اطلاع رسانی از این طرح به طور همزمان اقدام به تولید و پخش برنامههای ویژه خواهند کرد که از جمله آنها آنونس و تیزر تبلیغ طرح و نیز برنامه های محتوایی با موضوع مهدویت است.
مدیر رادیو قرآن:
چهاردهمین طرح هزاران ختم قرآن نیمهنخست ماه شعبان برگزار میشود
چهاردهمین دوره طرح هزاران ختم قرآن مجید به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج) همانند سالهای گذشته، نیمه نخست ماه شعبان از سوی رادیو قرآن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن گفت: در راستای ترویج فرهنگ انتظار و دعا برای تعجیل در فرج منجی عالم بشریت (عج) و با توجه به اهمیت و برکات ختم قرآن از جمله اجابت قطعی یک دعا برای ختم کننده و اینکه بالاترین دعاها و عبادت ها، انتظار فرج خوانده شده است، رادیو قرآن امسال نیز با همکاری نهادهای قرآنی کشور چهاردهمین دوره طرح هزاران ختم قرآن مجید را برگزار میکند.
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