به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن گفت: در راستای ترویج فرهنگ انتظار و دعا برای تعجیل در فرج منجی عالم بشریت (عج) و با توجه به اهمیت و برکات ختم قرآن از جمله اجابت قطعی یک دعا برای ختم کننده و اینکه بالاترین دعاها و عبادت ها، انتظار فرج خوانده شده است، رادیو قرآن امسال نیز با همکاری نهادهای قرآنی کشور چهاردهمین دوره طرح هزاران ختم قرآن مجید را برگزار می‏‌کند.



وی افزود: طرح هزاران ختم قرآن از سال 1379 هر ساله طی نیمه اول ماه شعبان، همزمان با میلاد امام زمان(عج) با هدف دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر(عج) برگزار می‏‌شود و از آغاز این طرح تاکنون سازمان‏‌ها و نهادهای فرهنگی دولتی و سازمان‏‌های مردم‏ نهاد برای اجرای این طرح همکاری خوبی داشته‌اند.



محمدزاده با اشاره به برخی مشارکت‏‌کنندگان در این طرح تصریح کرد: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، بنیاد ختم قرآن مجید، مجموعه خبرگزاری ایکنا و صدا و سیما از اصلی‏‌ترین همکاران رادیو قرآن در اجرای این طرح قرآنی به شمار می‏‌روند.



مدیر رادیو قرآن در ادامه اظهار کرد: علاقه‏‌مندان برای شرکت در این طرح قرآنی در بازه زمانی اول تا 15 ماه شعبان می‏‌توانند با شماره تلفن‏‌های 55955767 و 55935757 همکاران مستقر در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تماس بگیرند و برای قرائت حداقل یک جزء از قرآن کریم ثبت‌نام کنند. همچنین از طریق ارسال جزء مورد نظر به سامانه پیامک 30000114 نیز می‏‌توانند در این طرح شرکت کنند، یا با مراجعه به سایت www.radioquran.ir نام خود را در طرح هزاران ختم قرآن مجید به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج) ثبت کنند.



وی درباره میزان مشارکت مردم در این طرح نیز یادآور شد: هر ساله با اعلام آغاز ثبت نام از علاقه ‏مندان برای شرکت در طرح به نیت سلامتی و تعجیل در ظهر حضرت ولی عصر(ع)، تعداد کثیری از مردم به واسطه راه‏‌های ارتباطی بیان شده، علاقه‏ مندی خود را برای مشارکت در طرح هزاران ختم قرآن اعلام می‏‌‌کنند.



محمدزاده افزود: رادیو قرآن و شبکه ‏های دیگر رادیویی و تلویزیونی نیز در جهت اطلاع‏ رسانی از این طرح به طور همزمان اقدام به تولید و پخش برنامه‏‌های ویژه خواهند کرد که از جمله آنها آنونس و تیزر تبلیغ طرح و نیز برنامه ‏های محتوایی با موضوع مهدویت است.