هیچ یک از شهرهای استان زنجان دارای حریم مصوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی بعد از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی شهرداران استان زنجان افزود: در حوزه ی شهری،شهرداری باید یک الگویی در حوزه ی اجرایی داشته باشد.

وی ادامه داد:به لحاظ عمرانی ضرورت دارد که خلاصه قوانین شهرداری و تدوین آن به صورت کتابچه در اختیار شهرداری ها قرار داده شود که هزینه های دوباره صورت نگیرد.

معاون عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اینکه خلاء زیادی در شهر دیده می شود تاکید کرد:اگر در حوزه عمرانی کار به درستی ایجاد شود،با صرفه جویی عمر خدمات را بیشتر می کنیم.

رحمتی ازمسئولیت شهرداران گفت و افزود:شهرداران خود یک متولی امر هستند پس انتظار میرود شهرداران وارد کار شده و با کارگروهها تخصصی کار شود.

وی ادامه داد: شهرداریها متناسب با سرمایه هایی که در اختیار دارند در کارهای عمرانی دخیل بوده و در این راستا تدوین دستورالعمل های اجرایی برای فعالیت های اجرایی نقش بسیار مهمی جهت توسعه شهرها ایفا می کند.

معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه آمادگی بخش های مختلف برای تعامل بیش از پیش با شهرداران برای ارائه نظرات کارشناسی در حوزهای عمرانی باید وجود داشته باشد افزود: باید با اتخاذ تدابیر لازم در هزینه کرد اعتبارات به صورت بهینه تلاش های مضاعفی انجام پذیرد.